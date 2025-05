Algérie: Symposium national de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique - 7 projets en lice au concours 'Algerian Energy Awards'

Oran — Sept porteurs de projets innovants dans le domaine de l'énergie sont en lice pour le meilleur prix du concours "Algerian Energy Awards" organisé, dimanche, par la Fondation AFEERE (Algerian Forum Economy Energy and Renewable Energy).

Ce concours, organisé au niveau de la maison de l'environnement de la wilaya d'Oran, en marge du Symposium national de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique, a vu la participation de 7 porteurs de projets de différentes wilayas du pays, suite à une présélection parmi 25 projets, a indiqué le président de cette même fondation, Hocine Benchenine.

Il s'agit de projets innovants dans le domaine de l'énergie, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a-t-il précisé, ajoutant que le concours était ouvert pour des startups et des étudiants qui ont présenté, dimanche, leurs projets devant un jury composé de chercheurs et d'universitaires.

"Nous avons même pré-sélectionné un collégien d'une quinzaine d'années, qui a développé un projet d'une route intelligente, avec des ralentisseurs qui génèrent de l'énergie", a-t-il expliqué, ajoutant qu'ils ont choisi les projets école le mieux adapté à la thématique du symposium, à savoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, notamment un projet de pilotage des panneaux photovoltaïques, un système pour alimenter des embarcations maritimes en électricité via l'énergie solaire, un système pour la maintenance intelligente de l'éclairage public, entre autres.

Les lauréats de ce concours seront honorés, lundi, au 2e jour du Symposium national de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique, qui se tient au niveau de la salle de conférence de la Mosquée "Abdelhamid Ibn Badis", et dont le programme comporte des conférences animées par des experts spécialisés, des chercheurs et des responsables d'entreprises publiques et privées.