Algérie: Sonatrach/FAF - Renouvellement de la convention de sponsoring pour trois ans

Alger — Le groupe Sonatrach a signé, dimanche à Alger, une convention de sponsoring avec la Fédération algérienne de football (FAF), portant sur le financement des activités de l'instance fédérale et des équipes nationales pour les années 2025, 2026 et 2027.

Cette convention a été signée par le Président-directeur général (P-dg) du groupe public, Rachid Hachichi, et le président de la FAF, Walid Sadi, lors d'une cérémonie organisée au siège de la direction générale de Sonatrach.

Dans son allocution à cette occasion, M. Hachichi a indiqué que "le renouvellement de cette convention pour la période 2025-2027 vient réaffirmer l'engagement constant de Sonatrach à soutenir le sport algérien en général, et le football national en particulier, en tant que sport le plus populaire dans notre pays, et facteur de cohésion entre les Algériens, à l'intérieur du pays et à l'étranger".

Ce renouvellement représente "un partenariat dont nous sommes particulièrement fiers, au vu de sa portée symbolique, de ses connotations sportives et ses profondes significations liées à l'esprit d'appartenance et au soutien continu à nos talents nationaux. Nous espérons que cette convention contribuera à créer un environnement favorable et à assurer un accompagnement de qualité à nos équipes nationales qui en ont grand besoin pour réaliser des performances honorables, concrétiser les aspirations de notre peuple qui a soif de joie, et faire la fierté des couleurs nationales", a-t-il estimé.

"En tant qu'acteur incontournable du tissu social national, Sonatrach accomplit sa mission économique et de développement avec dévouement, tout en plaçant sa responsabilité sociale au cœur de ses priorités, à travers l'accompagnement de toutes les initiatives contribuant au développement de l'être humain, à la promotion de l'esprit d'équipe, et à la consécration des valeurs nobles au sein de la société, à leur tête le sport, qui demeure un vecteur essentiel de cohésion sociale et de développement de la jeunesse, comme le rappelle régulièrement le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a poursuivi M. Hachichi.

Pour sa part, le président de la FAF a déclaré: "Je me réjouis du renouvellement d'un partenariat exemplaire et fructueux entre deux géants incarnant la réussite algérienne. Les deux parties sont liées par une relation étroite et œuvrent ensemble à concrétiser des objectifs nobles, visant principalement à servir le mouvement sportif dans notre pays de manière générale, et à développer le football en particulier (..)".

"Ce partenariat s'impose désormais comme une nécessité impérieuse dans un monde en constante évolution, induisant des objectifs vitaux où le football occupe une place centrale", a-t-il soutenu.

"Le développement du sport en général, et du football en particulier, est désormais au coeur des priorités, ce qui implique l'utilisation des technologies modernes, la formation, et d'autres investissements nécessitant des ressources financières et le recours au sponsoring", a souligné M. Sadi, indiquant que "dans cet ordre d'idées, les pouvoirs publics dans notre pays attachent un intérêt particulier au développement du sport et à la construction d'infrastructures sportives".

"Ce partenariat et le sponsoring du football par des opérateurs économiques tels que le Groupe Sonatrach traduisent la forte volonté de Monsieur le président de la République de développer le football, de poursuivre les efforts en soutien à la professionnalisation, d'accompagner les clubs, de construire des écoles et des académies, et de découvrir de nouveaux talents à l'intérieur du pays et à l'étranger", a-t-il poursuivi.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des cadres dirigeants du groupe Sonatrach, du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Amine Mesloug et du secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad.