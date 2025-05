Tunisie: Ligue 1 - 29e journée - CSS - Pour une éclaircie dans la grisaille

Dans un match sans enjeu et sans lourde pression face au CAB, Aymen Dahmen et ses partenaires sont devant l'obligation de gagner avec la manière.

Le CSS court toujours derrière une victoire qui lui a tourné le dos en championnat depuis le 12 mars dernier, date du dernier succès sur l'ASS par 4 buts à 0. En Coupe de Tunisie, la qualification par 5 buts à 0 aux dépens de la modeste équipe d'Hammam- Zriba a été suivie par une sévère élimination en huitièmes de finale contre l'USBG.

Après deux nuls contre le ST et l'ESM, les Sfaxiens se sont inclinés devant l'Espérance. Il suffit de regarder le classement pour se rendre compte du triste bilan de la saison. Huitième avec 38 points, le CSS accuse avant la 29e journée un retard énorme de 24 points sur le leader l'EST et de 22 points sur son dauphin l'USM.

Devant un tel constat, les supporters sfaxiens n'ont pas manqué d'exprimer colère, déception et indignation dans les locaux mêmes du club. Que peut faire l'entraîneur Lassaâd Dridi dans un tel contexte difficile et dans une ambiance aussi chaude que de tenter de renouer avec la victoire aujourd'hui face au CAB pour atténuer l'ampleur de toute cette grogne légitime et fondée.

Et que de prouver que la carte jeunes à laquelle il a opté plus par obligation que par pure conviction peut être l'une des solutions à ce CSS en ébullition. On verra donc de nouveau les bonnes révélations comme Youssef Habchia, Mohamed Amine Ben Ali dans la charnière centrale de la défense, Mohamed Trabelsi ( un milieu créateur) comme base du triangle du milieu de terrain qui repose sur le duo Firas Sekkouhi- Mohamed Absi et Amor Ben Ali revenu d'Egypte après la sortie de l'équipe U20 de la CAN comme pointe en attaque.

Devant une équipe cabiste qui sera elle aussi fortement rajeunie, ce sera une belle occasion pour assister à un match ouvert et attrayant qui sera une petite éclaircie dans la grande grisaille.