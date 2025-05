Algérie: Le président de la Cour constitutionnelle reçoit une délégation de la Cour constitutionnelle de la République du Zimbabwe

Alger — Le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, a reçu, dimanche à Alger, une délégation de la Cour constitutionnelle de la République du Zimbabwe, conduite par le juge en chef et président de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, M. Luke Malaba, en visite de travail en Algérie du 10 au 13 mai.

Cette visite vise à débattre des voies et moyens de promouvoir la coopération et la concertation entre la Cour constitutionnelle algérienne et son homologue zimbabwéenne dans les différents domaines de la justice constitutionnelle, notamment dans le cadre de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, et leur participation active au sein du bureau exécutif de la conférence. Tenue au siège de la Cour constitutionnelle en présence de plusieurs membres et cadres de l'institution, la rencontre a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération institutionnelle, et l'échange d'expertises.

A cette occasion, la délégation zimbabwéenne a visité les différentes structures et services de la Cour, notamment la salle d'audience et la bibliothèque, où M. Luke Malaba a signé le livre d'or, avant de se rendre dans la salle de délibération.A l'issue de cette rencontre, la délégation s'est rendue au siège de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines (CJCA) "Boualem Bessaïeh", où le secrétaire général permanent de la Conférence, M. Moussa Laraba, a mis en avant le rôle important de l'Algérie dans la promotion de la culture constitutionnelle à l'échelle continentale, soulignant l'expérience algérienne en matière de pratique constitutionnelle, dans le cadre de la diplomatie constitutionnelle menée par la Cour constitutionnelle à travers l'Organisation africaine des Cours constitutionnelles.

Pour sa part, M. Malaba a affirmé que l'Algérie, grâce à "sa glorieuse Révolution et à son histoire honorable, constitue un symbole pour les nations qui luttent pour le recouvrement de la liberté et de l'indépendance", soulignant que son pays et l'Algérie "partagent les mêmes valeurs et principes" sur lesquels repose la CJCA, à savoir la protection des droits de l'Homme, la consécration des valeurs démocratiques et la consolidation de l'Etat de droit.