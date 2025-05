Algérie: Ghardaïa - Instaurer des canaux de dialogue constructif avec les acteurs de la société civile

Ghardaïa — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a mis en avant, dimanche depuis la wilaya de Ghardaïa, la nécessité d'instaurer des canaux de dialogue constructif et de communication efficace avec les acteurs de la société civile.

S'exprimant en ouverture d'une rencontre avec les acteurs de la société civile, tenue à la bibliothèque principale de lecture publique, Mme Hamlaoui a indiqué que "l'ONSC, instance mise en place par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la promotion des valeurs nationales et la concrétisation de la citoyenneté positive et de la démocratie participative, vise à instaurer des canaux de dialogue constructif et de communication efficace avec les différentes composantes de la société civile, toutes tendances et catégories confondues".

La présidente de l'ONSC a mis en valeur l'importance de cette rencontre appelée, a-t-elle dit, à servir de "plateforme aux forces vives de la société pour échanger leurs idées et trouver des solutions idoines aux problèmes et répondre auxattentes et préoccupations de la société et du citoyen".

Mme Hamlaoui a appelé également à faire face à toutes tentatives ciblant la stabilité du pays, avant de mettre l'accent sur "le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la cohésion sociale, à travers la consécration du sens civique et de la citoyenneté active et la conscientisation de la société".

Cette rencontre a été mise à profit par les participants pour soulever une série de préoccupations afférentes, notamment à la création de bureaux de wilayas au profit des associations, le recrutement des promus universitaires et le renforcement du développement local. Au terme de son intervention, la présidente de l'ONSC a évoqué l'importance de la plateforme numérique de l'Observatoire en tant que canal national efficace de communication avec les représentants d'associations, leur permettant de soulever leurs préoccupations.