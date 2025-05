Algérie: Commerce - Saisie et destruction de plus de 700 kg de viandes avariées à Sidi Bel Abbès

Alger — Les agents de contrôle commercial et de répression de la fraude de Sidi Bel Abbès, en coordination avec les services de la Sûreté nationale et de l'inspection vétérinaire ont procédé à la saisie et à la destruction de plus de 700 kg de viandes avariées, indique dimanche un communiqué du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national.

Cette opération de contrôle de "la qualité" a permis la saisie et la destruction de 766 kg de viandes rouge et blanche, de merguez préparées à base de viandes congelées, d'abats d'agneau et de bœuf, de foie de bœuf, de viandes blanches marinées, de poulet farci, de brochettes et de melfouf avariées, et de graisses impropres à la consommation.

"Les produits saisis ont été détruits au centre d'enfouissement technique et des mesures légales et administratives appropriées ont été prises", ajoute le communiqué, précisant que "cette opération s'inscrit dans le cadre des activités de contrôle menées durant le week-end, et des efforts quotidiens visant à protéger la santé et la sécurité des consommateurs, en application des instructions du ministre du secteur portant intensification du travail de contrôle pour réduire les risques d'intoxication alimentaire et préserver la santé des citoyens".