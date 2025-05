Tunisie: Ligue 1 - 29e journée - CAB - Confirmer...

Les Cabistes feront en sorte de continuer sur leur lancée.

A voir le CAB jouer ces dernières semaines, on a l'impression qu'il a trouvé un second souffle. En effet, le staff technique n'a pas arrêté de soigner la condition physique des joueurs et de faire tourner l'effectif pour des raisons diverses. Le résultat est que l'équipe «jaune et noir» a très logiquement amélioré son classement.

Contre le CSS, il faudra traduire cette remontée spectaculaire sur le terrain. On sait que les Cabistes restent fébriles en déplacement mais, comme le moral va bien, il n'est pas exclu qu'ils réalisent un résultat positif à Sfax- même d'autant que les locaux ne sont pas en train de fournir les bonnes prestations qu'on leur connaît. Toutefois, le CSS demeure toujours difficile à manier notamment quand il évolue à domicile.

C'est donc au CAB de prouver qu'il a fait les progrès nécessaires qui lui permettent de rompre avec les mauvaises habitudes quand il joue loin de ses bases. L'entraîneur Sofiene Hidoussi saura certainement dire les mots qu'il faut pour booster son équipe.

Sabri Saïdi dans les bois !

Le poste de gardien de but est confié, à cette occasion, au jeune Sabri Saïdi qui relève Kaïs Amdouni, blessé lors du dernier match contre le CA. Il n'y aura certainement pas un nouveau chambardement dans l'équipe par rapport au match de la dernière journée. Devant les nombreuses absences, le staff technique reconduira à peu près les mêmes qui ont vaincu les Clubistes de Bab Jedid.

C'est-à-dire que l'on verra Guessmi et Doukali occuper respectivement les côtés droit et gauche de la défense alors que Bougatfa et Abdou Seydi composeront la charnière centrale. Devant, Alhassan Konte, Aymen Amri et Oussama Ali se complèteront à l'entrejeu aussi bien dans la récupération que dans la relance du jeu. En attaque, Momar Diop sera soutenu par Ayendi pour mieux peser sur l'arrière-garde locale alors que Ahmed Amri fera le faux ailier sur le côté droit. Même si les deux clubs ne sont plus ce qu'ils étaient, on est en droit de s'attendre à une belle empoignade entre deux grandes écoles de football.