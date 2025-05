Ile Maurice: Un trio arrêté après la saisie de permis de résidence et lettres d'admission valant Rs 140 000

Triple arrestation. Farzana El Hosami Golab Nabee, 42 ans, son conjoint Krish Mattapullut, deux habitants de Plaine des-Papayes, et un chauffeur de taxi de 49 ans, habitant Pointe aux-Piments, ont été arrêtés par les policiers de la Divisional Crime Intelligence Unit Métro sud à l'issue d'une opération conjointe qui s'est déroulée en collaboration avec leur collègue du Passeport and Immigration Office (PIO) dans les parkings du Tribeca Mall à 15 h 35 le vendredi 9 mai.

Le trio est accusé d'être aux commandes d'un réseau de trafic et de fabrication de faux documents tels que des passeports, permis de résidence et lettres d'admission au sein d'établissements d'éducation supérieure et professionnelle privés locaux et de les revendre à une clientèle composée principalement de jeunes étrangers, entre autres, pour une somme dépassant Rs 100 000.

Selon nos informations, c'est sur la base de renseignements crédibles obtenues par l'Inspecteur Bucktawatsing du PIO que les policiers se sont rendus dans les parkings de Tribeca. Après quelques heures de surveillance, ils ont repéré un taxi blanc et à bord duquel se trouvait seulement le chauffeur.

Après que les policiers ont interpellé ce dernier, l'homme leur a expliqué qu'il ne faisait que son travail et qu'il avait reçu pour instruction, de la dénommée Farzana, de remettre une enveloppe à une femme près d'un guichet automatique bancaire (ATM) et a avoué qu'il devait, en retour selon les directives qu'il avait reçues, prendre réception d'une autre enveloppe qui contiendrait, elle, un montant de Rs 140 000.

Durant l'opération, le chauffeur de taxi a, volontairement, remis aux policiers l'enveloppe qu'il avait sa possession et lorsque ces derniers l'ont ouverte ils y ont, alors, découvert deux faux Student Residence Permits ainsi que deux présumées lettres d'admission au sein de Kingston Business School, qui est un établissement situé à Goodlands, et aux noms de Patel Hiren Kumar Sanjaybhai et d'Hushanpreet Kaur.

Le chauffeur de taxi a nié être impliqué dans un quelconque trafic : «Misie mo pa konn nanien lor sa lanvlop la, mo pe zis fer enn kours pou madam Farzana.» Il a tout de même été informé de ses droits et placé en état d'arrestation immédiatement après que les enquêteurs ont procédé à la vérification des documents qui ont été retrouvés en sa possession et qui se sont avérés avoir été contre faits. N'ayant nul autre choix, l'homme a, alors, volontairement conduit les policiers jusqu'au domicile de la présumée cliente qui l'avait sollicité pour effectuer une course.

Arrivés sur place, le couple de propriétaires a été mis devant les faits accomplis aussi bien que face aux allégations qui pèsent sur eux, ce à quoi mari et femme ont répondu n'avoir rien à dire. «Mo pena nanien pou dir lor-la.»

Entre-temps, leur domicile a été perquisitionnée, avec leur permission, et l'exercice a permis aux enquêteurs de mettre la main sur divers objets et documents compromettants appartenant au Passport and Immigration Office tels que des pages blanches de format A4 qui portaient seulement le cachet du PIO, des imprimantes et cartouches d'encre, des blocs note aussi bien que plusieurs classeurs, des livrets de paie, plusieurs cartes SIM, une police form 156, qui ont été saisis pour les besoins de l'enquête.

Faisant toujours valoir leur droit au silence après l'exercice, Farzana El Hosami Golab Nabee et Krish Mattapullut, ont été informés de leurs droits et ont été priés d'accompagner les policiers au poste des Line Barracks aux Casernes centrales. Idem pour le taximan.