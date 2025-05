Ile Maurice: Un monde compliqué ?

Les elections municipales ne stimulent pas, depuis toujours, les hormones démocratiques et le vote. La situation inquiète toujours. Pourquoi donc ?

Ce n'est pourtant pas sorcier. Les municipalités et le siège municipal qui permettent d'entreprendre quelque chose de bien pour la ville portent d'abord et d'évidence, de moins en moins de prestige. Regardez la liste des maires de Port-Louis, par exemple et dites-moi, objectivement qui, plus récemment, est passible de laisser une trace dans l'histoire qui pourrait un peu se comparer à la stature d'un Edgar Laurent, d'un GMD Atchia, d'un Alex Bhujoharry, d'un Abdool R. Mohamed, d'un Seewoosagar Ramgoolam, d'un Edgard Millien, d'un Gaëtan Duval, d'un Cassam Uteem... D'ailleurs, si les conseillers municipaux moins 'notables' et plus proches des réalités municipales et du quotidien devraient faire mieux, ça se verrait, non ?

Ensuite, la politisation outrancière, adossée à la proposition que tout conseil municipal qui n'est pas de la même couleur politique que le gouvernement central, sera incapable de travailler librement pour le bien-être des citoyens, mine systématiquement l'idée d'une possible décentralisation du pouvoir. D'une certaine autonomie de gestion... On vote donc utile, même si avec tiédeur.

Plus récemment, le renvoi, par trois fois, des échéances municipales ainsi qu'une éviscération importante de l'autonomie financière des municipalités (notamment avec l'abolition des taxes municipales sur les bâtiments en juin 2022) ont encore plus affaibli la souveraineté ainsi que le mandat municipal. Il est vrai qu'il reste la robe mairale et le titre de «His worship () the mayor»*, mais c'est plutôt dérisoire.

Même sur le plan politique, il y avait peu d'enjeu, sauf pour l'occasion de valider les p'tits nouveaux... ou d'enregistrer un vote sanction ! Un taux de participation de 27 % facilitait ces options. Manifestement, 117-3 ne les concrétisaient pas !

Dès lors, en attendant une réforme des administrations régionales promise depuis longtemps déjà d'ailleurs, sans concrétisation aucune, et qui ne peut pas être très compliquée d'ailleurs, comment blâmer l'indifférence pour les municipales ?

Et pourtant, il y a du travail qui s'y fait ! J'ai été plutôt impressionné de survoler, par exemple, le rapport annuel de Beau Bassin/Rose-Hill pour l'année financière 2022/23, même si je ne peux commenter la qualité ou l'intégrité des services. Cependant, ce rapport a d'abord le mérite d'exister et de ne pas être trop en retard, d'y renseigner le citadin sur les permis, par exemple et finalement, si l'on fait exception des obligations déficitaires des plans de pension par Rs 1,148 milliard (!), d'évoquer une gestion financière assez conservatrice. Ainsi, à juin 2023, la municipalité affichait un surplus de Rs 86 millions sur un revenu de Rs 730 m, après un amortissement de Rs 145 m.

Il y a donc du cash en banque et ce n'est pas à la Silver Bank, espérons-le ! Ce rapport de 87 pages (plus le rapport financier) démontre qu'outre le fait de beaucoup (trop ?) fêter en général (fêtes religieuses, des mères, des médaillés, de la musique, etc.), il existe 63 facilités ou édifices municipaux à gérer pour les citadins plus, en fin de parcours, deux crematoriums dont on a fait usage 312 fois durant l'année, rapportant même Rs 773 000. La municipalité s'occupe aussi de neuf toilettes publiques, dont le nettoyage est sous-traité. Le seul service toilette payant, cependant, est à la place Margéot.

Est-il plus propre ? La municipalité s'occupe aussi d'enlever les ordures (jusqu'à 140 tonnes au quotidien), de santé publique (et du contrôle des rats !) et de permis de construction (37 % des demandes sont rejetées, y compris 50 % des demandes commerciales). On a asphalté pour Rs 114 m (on aurait pu affi cher le nombre de m2 ?), en sus de construire pour Rs 400 m de bâtiments et Rs 182 m de drains. Un drain en particulier fait sourciller : à Green Lane, un drain de 10 mètres aura coûté Rs 1 419 100 ! Ce sont 10 mètres de longueur... ou de profondeur ?

Pour compléter les services aux habitants, la bibliothèque recevait plus de 18 000 visites. Dix antennes de celle-ci n'avaient malheureusement pas autant de succès avec seulement 890 visites, soit moins de huit par site, par mois. A rationaliser ?

Pour conclure, la réalité municipale (ou régionale d'ailleurs) n'a pas disparu et mérite valorisation. L'autonomisation régionale est une nécessite criarde et si le pouvoir central respecte celle-ci, nous verrons alors, peut être plus de Patrick Belcourt, d'Ajay Teerb hoohan et d'Ashwin Dookhun en selle pour leurs qualités propres, plutôt que leur seule appartenance à un 'gros' parti aux aspirations invariablement hégémoniques ? Ce serait un pas dans la bonne direction et qui nous éviterait l'omnipotence troublante de la sur-centralisation...

Le monde est compliqué ! Le prix de l'essence continue de chuter sur les marchés mondiaux. En cause ? Les pays de l'OPEC +, Arabie saoudite en tête, qui augmentent leur production en dépit du fait que la croissance mondiale est plombée par une guerre commerciale de tarifs absolument démente. Le prix du baril est descendu en dessous des 60 dollars, un prix qui n'a pas été aussi bas depuis... février 2021, en pleine pandémie de Covid.

Pourquoi l'OPEC+ (Arabie, Russie, principalement) adopte cette approche ? C'est principalement pour punir deux membres de l'OPEC, l'Irak et le Kazakhstan, qui ne respectaient pas leurs quotas et qui, de manière on ne peut plus opportuniste, en vendait bien plus pour 'profiter' des prix élevés ! En passant, cela fait plaisir à Trump qui peut alors se vanter de faire baisser les prix à la pompe, chez lui, même si ça coûte très cher à l'industrie pétrolière américaine, pourtant électoralement favorable à Trump («Drill, baby, drill !»), mais dont les coûts de production pour le schiste sont, en moyenne, de $ 55 le baril ! Vous voyez sûrement la contradiction...

L'Arabie pense qu'il pourra faire remonter les prix dès octobre prochain !

En attendant, une victime collatérale de la chute de prix du pétrole, c'est... le sucre ! En effet, le prix du baril entraîne celui du bioéthanol, plutôt brésilien, qui entraîne à son tour le prix du sucre qui a chuté de 19 % depuis sa pointe du 22 février dernier.

Globalement, notre pays bénéficiera sans doute, net, de cette baisse du prix du baril, mais pour quelques mois seulement. Et fichtre, que nous sommes vulnérables à ce qui se passe ailleurs !

Le Budget arrive dans un contexte où les commodités soufflent le chaud et le froid. Bonne nouvelle pour le riz qui est à 1/3 de son pic de 2024. Sur 12 mois, les hydrocarbures sont en baisse, le maïs, le blé et le soja aussi. L'huile d'olive coûte 14 % moins cher. Par contre, le prix du café (+54 %), du cacao (+96 % -pensez chocolat !), l'huile de palme (+41 %) et l'huile de tournesol (+34 %) explosent...

Trump ne lâche pas l'actualité. Pas étonnant pour le narcissiste qu'il est ! Déportations envisagées vers le Rwanda et la Libye ! Réouverture d'Alcatraz ! Après avoir été présenté, en portrait AI, comme le pape le 2 mai dernier, il se transformait en Jedi le 4 mai ! Les tarifs pour tous et la valse-hésitation qui va avec, n'auront mené qu'à un seul accord commercial, sur 193, jusqu'ici ! Cet accord avec le Royaume-Uni attend d'ailleurs toujours que les détails soient précisés, 39 des 90 jours de pause sont pourtant déjà passés ! La paix promise en Ukraine «en 24 heures» prend son temps...

Mais la vraie crise est aussi ailleurs et ne fait pas sourire. Quand on lui demande s'il faut qu'il respecte la Constitution (à laquelle il a pourtant juré allégeance lors de son inauguration !), il répond, étonnamment, «I don't know» ! Son gouvernement défie aussi le judiciaire et court-circuite le Congrès. Mais le plus grave, cependant, pourrait être la banalisation de la corruption, notamment depuis que SA Cour suprême lui a garanti l'immunité. Récusant sa propre aversion pour le crypto, par exemple, il y est aujourd'hui totalement favorable et s'enrichit lui-même et sa famille en s'activant, sans fard, «des deux côtés» (**).

D'un côté, il lance des produits crypto «de famille», se présentant même comme le «Chief Crypto Advocate» sur son World Liberty Financial et de l'autre, il fait fermer des enquêtes de la SEC ou de la DoJ sur ceux qui investissent dans ses produits (ex : Justin Sun), tente de piloter une loi favorable au crypto à travers le Sénat et a annoncé que son gouvernement créerait un fonds de réserve «crypto», ce qui aide bien sûr à valoriser ce qui n'est pourtant, à la base, que du vent...

Comme le pense aussi Warren Buffett qui avait décrit bitcoin, à l'époque, comme «Probably rat poison squared» et qui n'a pas grandement changé d'opinion depuis !

Du reste, selon CNBC, citant Chainalysis, 58 «portefeuilles» du «Meme Coin» $TRUMP ont gagné plus de $ 10 millions chacun depuis son lancement. Par contre, 764 000 portefeuilles généralement modestes ont perdu de l'argent... Ainsi va ce monde pourri par l'avidité des uns et la crédulité des autres... ; crédulité qui nourrit évidemment les insatiables !