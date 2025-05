Algérie: Lancement de la 'Chaire scientifique Malek Bennabi pour les études civilisationnelles'

Alger — La "Chaire scientifique Malek Bennabi pour les études civilisationnelles" a été lancée samedi à Alger, une initiative visant à étudier, publier et mettre la lumière sur la pensée civilisationnelle de ce penseur algérien à travers une perspective contemporaine.

A l'initiative de la "Fondation Afak pour les études et la formation", ce projet scientifique a été lancé lors d'une cérémonie organisée au siège du Haut conseil islamique (HCI), en présence de son président, Mabrouk Zaid El Kheir, et du président de l'Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA), Abdelhalim Kaba, outre des chercheurs intéressés par la pensée de Malek Bennabi.

Dans son allocution à l'occasion, le président de la Fondation Afak pour les études et la formation, Redouane Toufouti, a souligné que le travail de la "Chaire scientifique Malek Bennabi pour les études civilisationnelles" consistait à étudier et à diffuser la pensée du philosophe et penseur algérien Malek Bennabi à travers l'organisation de rencontres et de colloques intellectuels dans le but de "raviver sa pensée dans le cadre d'une approche contemporaine et de présenter une analyse scientifique et critique de ses ouvrages et de ses idées, ainsi que de leurs applications aux défis contemporains".

De son côté, le président de l'AOMA a mis en avant l'importance de rendre de tels hommages aux penseurs, aux savants et aux créateurs, saluant à l'occasion cette initiative qui, selon lui, "immortalise la pensée de Malek Bennabi".

Pour sa part, le président de la "Chaire scientifique Malek Bennabi pour les études civilisationnelles", le chercheur Amar Talbi, qui fut l'un des étudiants de Malek Bennabi, a indiqué que cette initiative, encadrée par un conseil scientifique intéressé par la pensée de Malek Bennabi, visait à "susciter la conscience en Algérie et dans le monde musulman".

De son côté, M. Mohamed Ouzar, membre de la "Fondation Afak pour les études et la formation", a présenté un exposé exhaustif sur le projet de la "Chaire scientifique Malek Bennabi", expliquant qu'il s'agit d'un "espace d'échange scientifique entre les chercheurs et les étudiants intéressés par la pensée de Malek Bennabi".

Malek Bennabi (1905-1973) est considéré comme l'une des figures emblématiques de la pensée islamique contemporaine et l'un des pionniers de la renaissance intellectuelle au XXe siècle. Il a profondément marqué les domaines de la pensée et de la réforme sociale.

Malek Bennabi est particulièrement connu pour son concept de la "colonisabilité", l'une de ses idées les plus marquantes qui suscite l'intérêt des chercheurs et des critiques.

Le défunt a plus d'une trentaine de livres en français et en arabe, dont "Les conditions de la renaissance" (1948), "L'idée d'un Commonwealth islamique" (1958), "Le problème de la culture" (1959) et "Le problème des idées dans le monde musulman" (1970).