Afrique: Algerian bank of Senegal - Un lancement prometteur et un plan de développement ambitieux

Alger — L'Algerian Bank of Senegal (ABS Bank) affiche un début d'activité "prometteur" et s'engage dans un plan de développement ambitieux, articulé autour du déploiement de la monétique, du renforcement du chiffre d'affaires et de l'appui aux exportateurs algériens, a souligné son directeur général Abdelhafid Haned.

"En termes de retour sur investissement, je peux dire que la première année (2024 ndlr) a été appréciable en termes de résultats, d'entrée en relation avec la clientèle et d'ouverture de comptes. L'objectif pour l'année 2025 est de lancer à grande échelle la monétique, et d'augmenter de manière significative le chiffre d'affaires", a indiqué à l'APS M. Haned rencontré lors du Forum africain d'investissement et du commerce (AFIC), organisé les 10 et 11 mai, par le Centre arabo-africain pour 'investissement et le développement (CAAID).

Le directeur général de l'ABS Bank a relevé, en ce sens, que les résultats commerciaux et financiers obtenus jusque-là étaient "en phase avec les objectifs fixés par les actionnaires (BNA, la BEA, le CPA et la BADR)". Cela a été possible compte te nu des capacités importantes d'intervention de la banque, lesquelles s'appuient, entre autres, sur un capital social conséquent de 100 millions de dollars. Selon le premier responsable de cette banque, il est question pour l'exercice en cours d'augmenter de manière "notable" la rentabilité de la banque.

Il s'agit aussi d'assurer des solutions d'accompagnement aux opérateurs économiques, notamment algériens désireux de concrétiser des projets au Sénégal ou d'exporter vers ce pays, véritable porte d'entrée du marché ouest-africain. En effet, a-t-il noté, la banque, en plus de ses produits de financement, fournit à la communauté d'affaires des services de conseil et d'orientation sur les plans juridique et réglementaire spécifiques au marché sénégalais, en matière d'investissement et d'exportation vers ce pays.

"Nous proposons des solutions de conseil sur mesure à nos clients, surtout par rapport aux secteurs d'activité les plus adaptés et les plus rentables, afin de leur éviter tout risque dans le cadre de leur installation", a détaillé M. Haned. Il a ajouté que depuis son lancement en septembre 2023, pas moins de 500 opérateurs économiques nationaux, en quête d'opportunités d'affaires au Sénégal, se sont rapprochés des agences de cette banque soit pour s'informer sur les financements propos és par l'ABS Bank ou bien pour un accompagnement ou une orientation.

Il a mis en avant l'apport de la banque publique dans le renforcement des liens de coopération économique, financière et commerciale entre l'Algérie et les autres pays de l'Afrique, en contribuant à développer davantage le volume d'affaires existant entre l'Algérie et le Sénégal. M Haned a tenu à relever aussi "l'accueil très favorable" réservé à la banque algérienne par la place financière au Sénégal, tout en saluant l'engouement de la part des opérateurs économiques au Sénégal pour les services de la banque algérienne, qui compte déjà dans son portefeuille clients d'importantes compagnies sénégalaises opérant dans divers secteurs économiques clés, dont l'industrie et l'énergie.

La banque est présente au Sénégal avec deux agences situées dans "des centres les plus vitaux" de la capitale, un choix étudié et "pertinent", indique le directeur général de l'ABS Bank relevant que 90 % de l'activité financière et d'affaires se concentre à Dakar.

Interrogé, d'autre part, sur la dynamique que peut créer la présence de deux banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie (Algeria Union Bank - AUB), le même responsable a mis en évidence l'importance du rôle de ces deux établissements financiers et leur rayonnement futur dans la région de l'Afrique de l'Ouest.

Il a souligné qu'en dépit d'opèrer dans deux marchés distincts, il existe entre les deux banques une "certaine complémentarité" et "une synergie", puisque in fine, elles œuvrent à renforcer la coopération économique intra-africaine et contribuent à diversifier l'économie nationale en développant les exportations algériennes hors hydrocarbures.