Algérie: Commémoration des massacres du 8 mai 1945, une occasion de renforcer les valeurs du pays nouvelle victorieuse

Alger — La commémoration des massacres du 8 mai 1945 est une occasion de rappeler l'engagement de préserver l'héritage des Chouhada et de renforcer les valeurs de l'Algérie nouvelle victorieuse qui avance avec sécurité et stabilité, affirme la revue El Djeïch dans son numéro du mois de mai.

"Notre pays célèbre, ce mois-ci, la Journée nationale de la mémoire, décrétée par Monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en 2020, en hommage à l'une des étapes glorieuses qui témoignent de la grandeur de la lutte et des sacrifices de la Nation, à savoir les massacres du 8 mai 1945, dont nous commémorons cette année le 80e anniversaire", indique la revue dans son éditorial intitulé : "Notre mémoire nationale : fondement de l'édification de l'Algérie victorieuse".

Pour la revue, c'est "un souvenir qui nous remet à l'esprit l'horreur des massacres barbares perpétrés par le colonisateur à l'encontre de notre peuple sans défense et qui ont laissé une marque indélébile que le temps ne saurait effacer".

"C'est un crime contre l'humanité à tous points de vue, car il visait à étouffer la voix montante de la liberté ainsi que l'extermination d'un peuple et qui demeurera à jamais une tache honteuse dans l'histoire de la France coloniale", relève la même source, ajoutant que "c'est une occasion au cours de laquelle nous nous remémorons les immenses sacrifices consentis par le valeureux peuple algérien comme prix pour s'affranchir de la domination et de l'oppression avant d'être l'artisan d'une épopée sans pareille".

"Comment devait-il en être autrement si l'on sait qu'elle fut l'étincelle qui a alimenté l'éveil de conscience des Algériens et les a portés au firmament, jusqu'à attiser les flammes de la libération dans leur âme par laquelle ils ont déclenché le 1" novembre 1954, la plus grande Révolution du XXe siècle. Une Révolution qui, durant sept années et demie d'une guerre sans merci, a donné à l'occupant haineux des leçons mémorables, grâce à la détermination inébranlable de notre peuple, à sa résilience inégalée et à sa volonté inaltérable de s'affranchir des chaînes de l'oppression qui lui ont permis de triompher de ses bourreaux", affirme l'éditorial.

"En cet anniversaire, un sentiment de fierté nous étreint à l'évocation des énormes sacrifices consentis par nos ancêtres, qui sont une source d'inspiration pour tous les Algériens pour aller de l'avant, sur leurs pas avec assurance, nourris de l'amour de leur Patrie, fiers de son Histoire et de ses gloires, préservant ses acquis, attachés à ses principes et confiants en des lendemains prometteurs", note la même source.

"C'est également une occasion de renouveler le serment de préserver le legs de nos valeureux Chouhada, en guise de fidélité, de consolider leurs nobles valeurs et idéaux, d'enraciner les fondements de l'Algérie nouvelle victorieuse, prospère, forte et inexpugnable qui avance à pas sûrs, dans la sécurité et la stabilité, vers la renaissance et le progrès dans divers domaines et à tous les niveaux", souligne-t-on.

El Djeïch exprime sa certitude que "les réalisations accomplies jusque-là, que ne peuvent nier que les ingrats, ceux dont le cœur est empli de rancœur ou les conspirateurs, ne sont pas le fait du hasard, ils sont le fruit d'efforts acharnés, toujours fondés sur la sincérité et l'honnêteté, en mettant l'intérêt suprême de la Patrie au-dessus de tout, en ayant une foi profonde dans le poids du legs et de son caractère sacré".

"C'est à l'ombre de ces principes que s'édifie l'Algérie nouvelle et il nous appartient, plus que jamais, d'œuvrer à consolider le processus d'édification de ses fondements solides, de rassembler les forces et les volontés, d'unifier les efforts de tous les Algériens", ajoute l'édito, citant les propos du président de la République dans son message à l'occasion du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 dans lequel il a indiqué que "l'Algérie souveraine, fière et victorieuse, construit le socle de son présent, aspire et oeuvre avec résolution à davantage de développement durable, portée aujourd'hui par la volonté des patriotes sincères, jaloux de leur patrie et engagés, en cette étape cruciale, à la mobilisation de ses ressources pour préserver sa place sur les plans régional et mondial, forte d'un capital historique source de fierté pour le peuple algérien, un peuple pétri de courage, et d'un souci permanent de faire prévaloir les principes de justice et de liberté".

Le président de la République avait également affirmé que l'Algérie, "mue par son attachement au droit de son peuple et en reconnaissance de la sacralité de l'héritage de la résistance et de la lutte, par fidélité à l'esprit de Novembre et au message éternel des martyrs, ne saurait, en aucun cas, accepter à ce que le dossier de la mémoire soit relégué à l'oubli et au déni".

A cet égard, l'édito d'El Djeïch estime que "de ce point de vue, tout observateur du long parcours de lutte de notre fier peuple sait pertinemment qu'il n'a acquis la victoire et n'a atteint ses objectifs qu'en préservant son unité, sa cohésion, sa solidarité et l'unité de ses rangs, en se consacrant à un seul objectif : le recouvrement de la souveraineté nationale, quels qu'en soient le prix et les sacrifices".

"Une souveraineté dont il est de notre devoir à tous, peuple et armée, de préserver et de consolider en se dressant comme un seul homme face à tous ceux qui tenteraient de la viser, d'attenter à nos constantes, à notre intégrité territoriale et à l'unité du peuple", relève la même source.

Cela se fera "en renforçant notre homogénéité, en ayant conscience des complots ourdis contre notre Patrie (publiquement ou secrètement), d'être au fait de tous les moyens et de toutes les méthodes malveillantes auxquelles ont recours les ennemis de l'Algérie pour parvenir à leurs vils objectifs, notamment la désinformation et la propagande destructrice, devenues des armes dangereuses pour saper notre sécurité et notre stabilité", ajoute-t-on.

À ce propos, El Djeïch rappelle la visite, le mois dernier dans la quatrième Région militaire, du Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, au cours de laquelle il a affirmé l'importance de souligner "la nécessité de lutter contre l'utilisation de la propagande mensongère et destructrice, notamment à l'aune de l'évolution extraordinaire des technologies de l'information, des réseaux sociaux et des plateformes numériques où la désinformation est utilisée comme une arme fatale pour atteindre des objectifs politiques douteux".

Il a ajouté qu'"il est ainsi un devoir pour chaque Algérien, dévoué à son pays, de lutter contre les campagnes tendancieuses qui visent à porter atteinte à l'image de l'Algérie, en faisant preuve de conscience et de vigilance élevées, d'engagement patriotique, mais également en œuvrant à déjouer les plans sournois qui visent la sécurité et la stabilité de notre pays ainsi que son intégrité territoriale et l'unité de son peuple".

Pour El Djeïch, "quelles que soient les conspirations et les machinations visant notre pays, l'engagement pris par les fils de l'Algérie de suivre la voie de leurs aînés restera à jamais un credo ancré. Leur seul but est de veiller à la préservation de la dignité de la Nation dont ils s'enorgueillissent, de la liberté dont ils sont fiers et un respect que rien ne saurait ternir".

"C'est ce à quoi œuvre l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, pleinement consciente de son immense responsabilité et dont elle s'acquitte avec dévouement, engagement et sincérité, en poursuivant le développement de toutes ses composantes et en demeurant fermement attachée aux principes et constantes de la glorieuse Révolution de Novembre ainsi qu'aux nobles valeurs nationales pour lesquelles nos illustres ancêtres se sont sacrifiés", conclut l'éditorial d'El Djeïch.