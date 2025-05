Ile Maurice: Basket-ball - La Zone 4 (masculin) et la Zone 2 (féminin) décrochent la palme

Les finales du tournoi de basket-ball des 4es Jeux de Rodrigues ont consacré, la Zone 4 en masculin et la Zone 2 en féminin, hier au gymnase de Malabar. Si la joute féminine a été plutôt équilibrée, chez les hommes, la Zone 4 s'est montrée largement supérieure à la Zone 3.

L'équipe de la Zone 4 était inaccessible pour celle de la Zone 3. Le score sans appel de 90 points à 54 dit tout. A aucun moment, les Verts n'ont été mis en danger, d'autant qu'il y avait beaucoup de déchets dans le jeu des Jaunes. Notamment leur manque de précision aux tirs. Yann Le Goff, l'entraîneur français de la Zone 4, ne cachait pas sa satisfaction au coup de sifflet final. «Je suis plus que satisfait. Il y a trois semaines, nous nous étions promis une chose, c'est de produire du beau jeu et on a tenu cette promesse. On a respecté l'adversaire et on ne s'est jamais relâché. On a eu deux mois de préparation pour ces Jeux et on voulait être cette belle équipe que l'on est devenus», a-t-il déclaré.

En féminin, la Zone 2 s'est imposée de cinq points face à la Zone 4, 42 points à 37. Les Bleues se sont montrées plus organisées que les Vertes que ce soit en défense qu'en attaque. Ce qui a ravi leur entraîneur, Axel Clair. «C'est définitivement une grande satisfaction d'autant que la Zone 4 nous avait battues lors des prélimi naires. Nous avions une revanche à prendre. Les filles ont pris une avance dès le début du match et elle l'ont maintenue jusqu'à la fin. Nous avons mis en place notre stratégie en nous basant sur ce que nous avions observé chez notre adversaire lors de notre première confrontation et nous l'avons empê ché de développer son jeu. C'est une jolie victoire», a-t-il confié.

Pour rappel, la troisième place est revenue à la Zone 2 en masculin et à la Zone 3 en féminin. Le Chef commissaire, Franceau Grand court, était présent au gymnase et a remis les médailles.

Les filles de la Zone 2 sur la plus haute marche du podium encadrées des équipes de la Zone 4 (argent) et de la Zone 3 (bronze). Les basketteuses ont été récompensées par le Chef commissaire, Franceau Grandcourt en présence du président des Jeux, Henrico Louis et de la mascotte, Rodrigo.