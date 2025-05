Ile Maurice: Le fils d'une pensionnaire âgée de 70 ans et atteinte d'Alzheimer porte plainte

Un grave incident ayant eu lieu dans une maison de retraite située dans le Nord, a été rapporté au poste de police de Pamplemousses aux alentours de 1 h 30 dans la nuit de vendredi menant à hier samedi 10 mai. Le fils d'une femme de 70 ans, disant détenir des preuves, affirme avoir pris connaissance que sa mère, qui souffre d'Alzheimer et qui est à la charge de cette institution depuis environ six ans, serait victime de viol et d'autres abus sexuels qui seraient perpétrés par un autre résident.

Selon l'habitant de Plaine-Verte, il aurait été mis au courant de l'affaire grâce à des révélations et un clip compromettant que lui aurait fait parvenir un trentenaire en fin de journée ce jour-là pour l'informer du calvaire que subissait la septuagénaire ainsi que d'autres patients dans ce home. Dans sa déposition consignée à la police, en présence de son homme de loi, le quadragénaire ex plique qu'il s'est immédiatement rendu au sein de la maison de retraite lorsqu'il a, en effet, reconnu sa mère se faisant abuser sur la vidéo qu'il avait reçue.

Une fois sur place, il au rait appelé le responsable qui serait arrivé après une trentaine de minutes. Lors d'une confrontation avec le gérant, ce dernier aurait concédé qu'il existerait bel et bien un problème mais aurait refusé de remettre au fils un quel conque document officiel pour étayer ses dires et c'est alors que la situation s'est corsée et que la police a été sollicitée sur place.

Étant loin d'être au bout de ses mauvaises surprises, c'est grâce aux policiers que le fils apprendra, dit-il, que la maison de retraite, dont la mensualité lui revenait à Rs 21 000, opérait dans l'illé galité car elle ne détiendrait aucune licence ni autorisation émanant du ministère concerné. Pire encore, cette patiente qui n'a plus de mémoire ne serait pas la seule victime d'abus sexuels qui se produisaient, d'après nos informations, constamment en ce lieu.

A ce stade, il nous revient que la victime a été transportée à l'hôpital où elle a été admise en salle avant d'être autorisée à regagner le domicile d'un proche le lendemain tandis que le propriétaire du home, un habitant de Trou-aux-Biches, a été arrêté par la police pour les deux offenses suivantes : Failing to affix 'Traiding licence in conspicious place' et Failing to affix sign board.

Une enquête est en cours et il se pourrait que d'autres développements aient lieu. Nous avons également tenté de joindre le propriétaire mais nos nombreux appels sont restés sans réponses.

Le ministre de la Sécurité sociale s'est pour sa part dit choqué en apprenant cette affaire et va s'enquérir avant de faire un retour.