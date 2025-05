Algérie: Tissemsilt - Colloque international sur la personnalité d'Ahmed Benyahia El-Wancharissi à partir de lundi

Tissemsilt — La deuxième édition du Colloque international sur la personnalité d'Ahmed Benyahia El-Wancharissi débutera, lundi à Tissemsilt, sous le thème : "Ahmed Benyahia El-Wancharissi : héritage intellectuel et ses dimensions religieuses, politiques et sociales en Algérie et dans le monde islamique", a-t-on appris des organisateurs.

Cette rencontre est organisée par l'Université de Tissemsilt, qui porte le nom de cet illustre érudit, en partenariat avec l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed" et le Haut Conseil islamique (HCI), indique-t-on de même source.

Elle vise à mettre davantage en lumière cette éminente personnalité algérienne originaire de la région de l'Ouarsenis, ainsi que son activité éducative dans la ville de Tlemcen, et ses apports dans la pensée islamique et la jurisprudence malékite, a expliqué le président du colloque, Miloud Kerdane.

Le même responsable a précisé que ce colloque, qui s'étalera sur deux jours, sera animé par des docteurs et des chercheurs en présentiel et à distance, d'Algérie et de l'étranger.

Plusieurs thématiques seront abordées autour de la vie de l'érudit El-Wancharissi et de ses oeuvres, notamment son ouvrage majeur "El-Mi'yar El-Mourib".

Le colloque traitera également de la place d'Ahmed Benyahia El-Wancharissi et de son influence dans la jurisprudence, ainsi que dans la pensée politique et sociale au sein de la société islamique, selon la même source.