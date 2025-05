Algérie: Plus de 1.200 enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale bénéficient d'examens médicaux et d'interventions chirurgicales

Mascara — Au total, 1.235 enfants, atteints d'infirmité motrice cérébrale (IMC), ont bénéficié d'examens médicaux et d'interventions chirurgicales, depuis le début de l'année en cours, a indiqué, dimanche à Mascara, l'Association nationale Amel El-Hayat pour la protection des enfants atteints de cette pathologie, initiatrice de l'opération.

Le président de l'association, Sid-Ahmed Mokadem, a précisé à l'APS, en marge de l'organisation d'un camp médico-chirurgical national dédié aux enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale et aux personnes à besoins spécifiques, clôturé, dimanche à l'établissement hospitalier public Meslem-Tayeb de Mascara, que ces interventions ont été réalisées dans le cadre de caravanes médico-chirurgicales ayant sillonné les wilayas d'El Tarf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras et la wilaya déléguée de Messâad.

Ces caravanes ont mobilisé des équipes médicales et paramédicales issues d'établissements de santé publics et privés à travers différentes wilayas du pays.

La même source a également révélé que l'association prévoit d'organiser, entre le 20 mai et le 18 juin prochains, des camps médico-chirurgicaux nationaux au profit d'enfants atteints d'IMC et de personnes aux besoins spécifiques dans les wilayas d'El Meghaïr, El Meniaâ, Beni Abbes, M'sila et Ouled Djellal.

Il convient de rappeler que le camp médico-chirurgical, organisé pendant quatre jours par l'Association Amel El-Hayat, en coordination avec le ministère de la Santé, a ciblé plus de 500 enfants atteints de paralysie cérébrale et ceux à besoins spécifiques, issus de différentes communes de la wilaya de Mascara, ainsi que des wilayas de Sidi Bel-Abbes, Relizane et Tiaret.

Ce camp, marqué par la participation d'équipes médicales et paramédicales issues d'établissements hospitaliers, spécialisés, publics et privés, a permis la réalisation d'examens médicaux et d'interventions chirurgicales, signale-t-on.