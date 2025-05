Ile Maurice: Le pays trace la voie vers un centre financier agile, durable et innovant

Le gouvernement a franchi une étape clé dans la transformation du secteur des services financiers avec l'élaboration d'un Strategy Report 2025-2030 intitulé Rethinking the Future of the Financial Services Industry in Mauritius. Ce document stratégique, fruit d'un atelier consultatif de haut niveau, jette les bases d'un nouveau modèle économique destiné à renforcer la résilience, l'innovation et la compétitivité du Mauritius International Financial Centre (MIFC).

Dans un environnement mondial en constante mutation, marqué par la montée de la finance durable, de la technologie financière (Fintech) et par une intensification de la concurrence entre juridictions, ce rapport propose une feuille de route ambitieuse en trois volets.

D'abord, une analyse de la situation dresse un bilan factuel de la performance du secteur au cours de la dernière décennie. Ensuite, le rapport identifie les défis majeurs qui freinent son développement, notamment les lourdeurs réglementaires, le déficit de compétences spécialisées et le manque de visibilité à l'international. Enfin, six piliers straté giques sont proposés pour faire du MIFC un hub financier moderne et durable.

Parmi ces axes, on note la volonté de simplifier les procédures, notamment à travers la digitalisation du Know Your Customer (KYC) et la mise en place de délais de traitement nor malisés. Le secteur sera également appelé à diversifier ses produits, en misant sur la Fintech, la gestion de patrimoine, les bureaux familiaux ou encore la finance verte.