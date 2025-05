Tunisie: Adieux à Kafon - L'artiste Ahmed Laabidi inhumé à Tunis

La scène artistique tunisienne a perdu l'une de ses figures les plus emblématiques. Ce dimanche 11 mai 2025, l'artiste Ahmed Laabidi, connu sous son nom de scène Kafon, a été inhumé au cimetière du Jellaz à Tunis, lors d'un cortège funèbre empreint de recueillement et de profonde émotion.

Les funérailles se sont déroulées après la prière d'El Asr en présence d'un grand nombre d'artistes, de comédiens, de proches et de fans. Tous sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a marqué toute une génération par sa musique engagée et son style authentique.

Les témoignages de respect et d'affection ont afflué. Collègues, amis d'enfance et membres de sa famille ont unanimement salué les qualités humaines de l'artiste : sa simplicité, sa générosité, son attachement à son quartier et son parcours artistique inspirant.

Ahmed Laabidi, plus connu sous le nom de Kafon, s'était imposé comme l'une des voix les plus sincères du rap tunisien. Sa carrière, ponctuée de titres à succès et de collaborations marquantes, a laissé une empreinte durable sur la scène musicale nationale.

L'émotion était palpable tout au long de la cérémonie, où chacun a prié pour le repos de son âme et rappelé l'impact que Kafon a eu, tant sur le plan artistique que personnel.

Paix à son âme.