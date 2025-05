Ile Maurice: Protéger nos océans pour un avenir plus durable

Le ministre de l'Agro industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a fait un vibrant plaidoyer pour un développement soutenu qui profite à tout le monde mais avec l'obligation de toujours respecter l'environnement et la Terre dans son ensemble. C'était hier matin à Albion lors d'un événement organisé par le Mauritius Oceanography Institute (MOI) et le Rotary Club d'Albion dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre nourricière célébrée chaque année le 22 avril.

Dans le cadre de la 55e célébration de la Journée de la Terre, organisée sous le thème des Nations Unies «Notre pouvoir, notre planète», le MOI et le Rotary Club d'Albion ont lancé la troisième édition de «Nou Earth Day» sous le thème «Protéger notre océan, assurer notre avenir». Cet événement de sensibilisation qui a été initié depuis 2023, avec la participation de plusieurs parties prenantes du secteur privé et public, y compris le MOI, les ONG, Force Vive d'Albion, ainsi que les entrepreneurs locaux, est dédié à la promotion de l'environnement et des océans. L'objectif principal de l'événement est de célébrer la Terre, d'élever l'innovation locale et de prendre des mesures significatives ensemble vers un avenir plus durable avec la devise : «Venez curieux, repartez inspirés et agissez en toute autonomie».

Dans une déclaration à la presse, le ministre Boolell a insisté sur le fait que la science doit être à la portée de la communauté et a mis en exergue la très bonne coopération qui existe entre le MOI et le Rotary d'Albion. Cette collaboration est d'autant plus importante qu'il faut continuellement sensibiliser la population à la protection de l'environnement dans son ensemble, que ce soit les océans mais aussi nos terres. Sur ce sujet, particulièrement sur la gestion des terres, Arvin Boolell a fustigé l'ancien gouvernement et promis des révélations à la prochaine séance de l'Assemblée nationale.

Les présentations scientifiques sous le thème «Science Meets Solutions» ont mis en lumière les idées des chercheurs, des décideurs politiques et des parties prenantes, dans le but d'informer, d'inspirer et de motiver l'action en faveur d'une gestion durable du milieu marin. Au cours de la journée, les participants ont eu la possibilité de visiter des stands d'exposition des entités publiques et parapubliques, y compris des organisations environnementales de premier plan qui ont diffusé des informations et présenté leurs efforts en matière de conservation, de recherche marine et de durabilité.

En outre, des entrepreneurs locaux ont présenté leur engagement en faveur de l'économie circulaire par le biais de produits écologiques, artisanaux et recyclés, tandis que des ONG et des groupes communautaires ont proposé des ateliers, des démonstrations et des ressources éducatives axées sur un mode de vie durable.