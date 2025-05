Ile Maurice: SENA - Des salaires impayés, des enfants handicapés pénalisés, dénonce la CTSP

Le président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Reeaz Chuttoo, tire la sonnette d'alarme : des employés d'une école spécialisée à Rose-Hill n'ont pas touché leur salaire ce mois-ci, faute de fonds. «L'établissement a dû puiser dans ses réserves, qui sont désormais à sec», s'insurge-t-il. En cause ? L'absence d'un board et d'un président à la Special Education Needs Authority (SENA), qui empêche la validation des montants à verser.

«Bientôt six mois que ce gouvernement est en place, et plusieurs institutions sont paralysées !» s'agace le syndicaliste. Il affirme que d'autres écoles spécialisées pourraient suivre le même chemin, car elles n'ont plus les moyens de payer leur personnel, dont certains ne vivent que du salaire minimum. «Ces gens-là doivent s'absenter pour faire des petits boulots ailleurs, pendant que les enfants handicapés, eux, trinquent.» Il déplore aussi le non-versement des arriérés liés au nouvel ordre de rémunération de janvier 2024, valables pour toutes les écoles. «Ce n'est pas aux enseignants de payer les conséquences du dysfonctionnement de l'État.»

Reeaz Chuttoo dénonce enfin une chasse aux sorcières : «Onze personnes mises dehors alors que SENA manque cruellement de personnel.» Le président de la CTSP annonce qu'un dossier sera présenté ce lundi au ministère du Travail pour faire la lumière sur cette affaire. Du côté du ministère de l'Éducation, on affirme que les fonds nécessaires ont bel et bien été alloués à la SENA, qui les aurait ensuite transférés au centre concerné. Une enveloppe d'environ Rs 600 000 aurait été versée pour le mois d'avril, couvrant salaires et repas.

Reste désormais à comprendre pourquoi le centre affirme être en difficulté financière. Le ministère du Travail devra enquêter. Les autorités précisent que toutes les écoles et centres sous la tutelle de la SENA ont reçu les allocations prévues.

SEN à Rodrigues : les directeurs toujours sans revalorisation salariale

Mahend Gungapersad a apporté des précisions à l'Assemblée nationale mardi concernant les institutions spécialisées à Rodrigues. Le ministre de l'Éducation a indiqué que cinq établissements accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers (Special Education Needs) y sont actuellement enregistrés auprès de la SENA. Trois sont gérés par des ONG, tandis que les deux autres relèvent du Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC). Avec l'entrée en vigueur des régulations du National Remuneration Board (NRB) en 2024, les salaires des enseignants, assistants, accompagnateurs, chauffeurs et gardiens ont été revus à la hausse. Toutefois, celui des directeurs d'établissement reste inchangé, le NRB n'ayant pas proposé de revalorisation pour ce poste, faute d'un cadre précis de fonctions.

Le ministre a expliqué que les managers ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces ajustements, le ministère du Travail considérant qu'il s'agit de postes à hautes responsabilités dont les titulaires peuvent négocier directement leur rémunération avec leur conseil d'administration. Un comité de travail a toutefois été mis en place au niveau de la SENA pour examiner les attributions des managers, y compris à Rodrigues, en vue de recommandations futures.