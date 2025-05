Addis-Abeba — Catherine Muraga, directrice générale du Centre de développement de Microsoft pour l'Afrique, a encouragé les innovateurs africains à créer des solutions d'IA locales plutôt que de dépendre de technologies importées, notamment en développant l'IA dans des langues comme le kiswahili, l'amharique et le luganda.

Elle a partagé ces idées lors de son discours d'ouverture au Sommet africain sur l'intelligence artificielle (IA) en Ouganda, selon l'Uganda Times.

Muraga a noté que l'IA peut stimuler la croissance de l'Afrique en s'appuyant sur sa population jeune et technophile et sur son écosystème numérique émergent.

La directrice générale a expliqué que la jeunesse africaine est bien placée pour tirer parti de la révolution de l'IA. D'ici 2030, le continent accueillera une part importante de la main-d'oeuvre mondiale.

Nombre de ces personnes sont des natifs du numérique, des jeunes qui ont grandi avec la technologie. Dotés des compétences adéquates, ils peuvent concevoir et gérer des systèmes d'IA adaptés aux besoins de l'Afrique.

Muraga a souligné que les entreprises et les gouvernements du continent utilisent l'IA pour résoudre des problèmes persistants et accroître la productivité. Elle a souligné que cet avantage démographique rend l'Afrique particulièrement apte à un développement axé sur l'IA.

Muraga a mis en avant d'autres applications où l'IA peut stimuler la croissance de l'Afrique. Au Ghana, l'IA facilite les diagnostics médicaux à distance.

Les outils de tarification prédictive relient plus efficacement les agriculteurs aux marchés. Ces solutions s'appuient fortement sur des données locales fiables. Elle a souligné l'importance d'inclure les accents régionaux, les images locales et la diversité linguistique pour garantir l'exactitude et l'inclusion.

Elle a encouragé les innovateurs locaux à créer des solutions d'IA locales plutôt que de dépendre de technologies importées. Cela inclut le développement de l'IA dans des langues comme le kiswahili, l'amharique et le luganda. La localisation garantit la pertinence et favorise l'adoption au sein des différentes communautés.

Muraga a également abordé les craintes de voir l'IA remplacer les emplois. Elle a exhorté les dirigeants à privilégier l'IA comme outil d'augmentation, et non de remplacement. Présentée comme un outil de stimulation de la productivité ou de « copilotage », l'IA est plus susceptible d'être adoptée par les employés.

Elle améliore le travail humain au lieu de le remplacer présentant l'approche de Microsoft en matière d'adoption de l'IA.

Plutôt que de lancer de grands projets d'un coup, l'entreprise commence par la planification, puis mène des projets pilotes à petite échelle.

Les équipes s'inspirent de ce qui fonctionne, s'adaptent si nécessaire et déploient les initiatives réussies à grande échelle. Cette méthode progressive permet une intégration durable.