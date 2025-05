Algérie: Présentation à Alger, de l'avant-première du film 'La Gare Aïn Lahdjar'

Alger — L'avant-première du long métrage, "La Gare Aïn Lahdjar" de Lotfi Bouchouchi, une comédie dramatique construite autour d'un microcosme social, a été présentée samedi à Alger, en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou.

Accueilli à la Cinémathèque d'Alger, le film, produit sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, par le Centre algérien du développement du Cinéma (CADC) et la société de production Studio DS, a été projeté devant un public nombreux et averti, composé de professionnels, critiques, et spécialistes du 7 e art, ainsi que d'étudiants de l'Institut supérieur des métiers des arts de la scène (Ismas) et de l'Institut national supérieur du cinéma (INSC).

Le long métrage "La Gare Aïn Lahdjar" raconte, près de 90 minutes durant, l'histoire d'une petite bourgade au fin fond du désert et ses habitants qui tentent comme ils peuvent de la sauver de son isolement et de l'oublie qui la menacent, dans une satire constructive et une comédie douce et amère qui, sous couvert de la dérision, dénonce les travers de la société, à une époque de grands défis.

Constituant un des points forts de ce film, le casting et la distribution qui ont réuni une pléiade d'acteurs et d'actrices, entre anciens et nouveaux, pour les voir s'investir dans une belle synergie qui a permis une chimie des rôles des plus réussies.

Nabil Asli, Houria Behloul, Yaakoub Guenfoud, Yasmine Kerkache et Kamel Rouini, Rachid Ben Goudifa, Mourad Saouli, Mebrouk Ferroudji, Ahmed Deloum, Mohamed Kadri, ont ainsi, avec les ornements musicaux judicieux d'Aboubakr Maatallah, réussi à donner vie au texte de Rachid Ben Brahim, réécrit avec une main de maître, dans la dynamique du mouvement et la magie de l'image par le grand Lotfi Bouchouchi.

La directrice de la société de production "Studio DS", Mme Dahlia Antri, chargée notamment, de la partie exécutive du projet a fait savoir que la distribution dans les salles obscures de l'ensemble du territoire national du long métrage "La Gare Aïn Lahdjar" devrait être effective à partir de la fin du mois en cours.

A l'issue de la projection, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou a remis au réalisateur Lotfi Bouchouchi ainsi qu'à la directrice de production Mme Dahlia Antri, et par leur biais, à l'ensemble du staff technique et artistique du long métrage "La Gare Aïn Lahdjar" des distinctions honorifiques, pour céder ensuite la parole au public présent qui a animé, avec les concepteurs du film, un débat fructueux, constructif et utile.