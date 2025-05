Tunisie: Une start-up tunisienne transforme l'air en eau potable pour les écoles isolées

La start-up tunisienne Kumulus Water, spécialisée dans la production d'eau à partir de l'air en reproduisant le phénomène naturel de la condensation de la rosée, vient de lancer un deuxième modèle de machine baptisé « BOKS ». Ce nouvel appareil, conçu pour produire de l'eau fraîche durant l'été, est également transportable d'un site à l'autre.

« Il s'agit d'un modèle plus robuste et mobile, adapté aux zones isolées et non raccordées au réseau d'eau potable. La machine, capable de produire et de refroidir l'eau en été, peut être installée par exemple sur un toit, pour alimenter une entreprise ou un établissement en eau fraîche », a déclaré Arij Mejdi, responsable de la stratégie de croissance chez Kumulus Water, à l'Agence TAP.

Avec une capacité de 20 à 30 litres d'eau par jour, BOKS est principalement destiné à fournir de l'eau aux élèves dans les écoles situées dans les régions reculées de Tunisie. « L'eau produite est de haute qualité, conforme aux normes européennes et exempte de microplastiques », précise la responsable, ajoutant que Kumulus a déjà équipé 15 écoles dans la région de Kairouan, particulièrement touchée par la pénurie d'eau.

L'objectif de la start-up est de faciliter l'accès à une eau potable saine dans les zones défavorisées. Environ 20 % des écoles tunisiennes, soit près de 527 établissements, ne disposent toujours pas d'accès à l'eau. Ce projet s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, menée en partenariat avec des institutions telles que des banques et l'organisation de microfinance Enda Interarabe.

Motivés par l'urgence de la crise hydrique en Tunisie, les fondateurs de la start-up, Iheb Triki et Mohamed Ali Abid, développent des solutions concrètes pour y remédier. Ils ont d'ailleurs été récemment cités parmi les personnalités à suivre en 2025 par le quotidien économique français Les Échos.

Sur le plan technique, la machine aspire l'air ambiant, le purifie à l'aide de filtres, puis minéralise l'eau produite via une cartouche à base de pierre naturelle. Chaque unité permet d'éviter l'utilisation annuelle d'environ 500 kg de plastique et de limiter les émissions de CO₂ liées au transport de l'eau en bouteille.

Le modèle BOKS a été officiellement lancé le 22 avril 2025, à l'occasion de la Journée de la Terre, lors d'une exposition organisée à Tunis sur la pollution plastique. Une seule machine couvre les besoins en eau potable d'environ 30 personnes, soit l'équivalent de 180 bouteilles plastiques d'un demi-litre consommées en 3 jours.

Réduire l'impact environnemental du plastique et améliorer l'accès à l'eau potable sont au coeur de la mission de Kumulus. En 2023, l'entreprise a permis d'éviter 8 000 kg de CO₂ et 5 000 kg de plastique. Elle est désormais en pleine expansion internationale, avec des représentations en France et en Espagne, et un fort potentiel d'exportation.