Tunisie: Ligue 1 - 29e journée - EGS Gafsa et l'US Tataouine relégués en Ligue 2

A une journée de la fin du championnat, on connaît les deux clubs relégués en Ligue 2. Il s'agit d'El Gawafel de Gafsa et de l'Union Sportive de Tataouine qui quittent la première division après avoir perdu respectivement devant l'ASG et le ST.

La relégation fait partie des règles du jeu, tout comme la défaite. Les Gafsiens et les Tataouinois l'ont appris, hier, à leurs dépens après la 29e journée.

A Gafsa, Haythem Ben Mbarek doit regretter le penalty qu'il a raté à la 59'. Un tir intercepté par le gardien de but gabésien, Abdelkader Chouaya qui, d'ailleurs, a livré un grand match et a sauvé son club.

Quelques minutes après et alors que ce sont les Gafsiens qui se montraient les plus entreprenants, Mouhib Selmi inscrit un but contre le cours de jeu à la 80', prenant au dépourvu Rami Jeridi et sa défense.

Par ailleurs, les joueurs de l'UST n'ont pas profité non plus du fait qu'ils évoluaient à domicile, concédant la défaite devant les Stadistes sur le score de 1à2. Menés par deux buts, Hosni Guezmir a réduit le score à un très bon timing, la 58'. Mais il fallait faire preuve de plus de détermination pour espérer renverser les Stadistes.

Le bonheur des Gabésiens et des Omranais

Le malheur des Gafsiens et des Tataouinois a fait le bonheur des Gabésiens et des Omranais. En effet, l'ASG et la JSO assurent leur maintien en première division. L'ASG a assuré son maintien à la faveur de sa victoire devant EGSG. Quant à la JSO, elle s'est imposée face à l'USBG sur le score de 2-1 au Zouiten. Les buts de la victoire de la JSO, ceux également du maintien, ont été signés Mustapha Souissi qui a transformé un penalty à la 32' et Malek Jamel qui a doublé la mise au début de la seconde mi-temps, précisément à la 59'.

Un grand bravo pour la JSO qui assure sa place parmi l'élite alors qu'elle a évolué cette saison en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Un grand bravo aussi à toute l'équipe de l'ASG. Les Gabésiens ont remporté une courte, mais précieuse victoire à Gafsa. Ils n'étaient peut-être pas les plus entreprenants. Ils étaient, en tout cas, les plus réalistes et, surtout, plus efficaces. Un but marqué contre le courant de jeu qui vaut son pesant d'or.

Notons enfin que la rencontre ASS-ESZ s'est soldée par un résultat nul, un but partout dans un match sans grand enjeu

Résultats

Au Zouiten :

JS Omrane 2 Mustapha Souissi (32 sp), Malek Jamel (59)

US Ben Guerdane 1 Iyed Belouafi (40)

A Bir Bouregba :

AS Soliman 1 Amenallah Mejhed (86 sp)

ES Zarzis 1 Nassim Douihech (90+1)

A Gafsa :

EGS Gafsa 0

AS Gabès 1 Mouhib Selmi (80)

A Tataouine :

US Tataouine 1 Hosni Guezmir (58)

Stade Tunisien 2 Nacef Atoui (10), Bonheur Mugisha (30 sp)