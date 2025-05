Afrique: Africa Ceo Forum - Le président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan les 11 et 12 mai 2025

Sur invitation de Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, se rendra à Abidjan les 11 et 12 mai 2025 pour prendre part à l'Africa Ceo Forum.

Selon la Présidence de la République du Sénégal, ce forum annuel réunit décideurs politiques, chefs d'entreprises, investisseurs et journalistes pour échanger sur les stratégies visant à renforcer les investissements et le développement du secteur privé sur le continent africain.

L'édition 2025 est placée sous le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes au profit du Continent ? ». Il est co organisé par le groupe Jeune Afrique et l'International Finance Corporation (IFC). Environ, 2 000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques d'Afrique et du monde entier sont attendus à cette rencontre. Le sommet annuel de l'Africa Ceo Forum est le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain. Deux jours de conférences, de débats et de réunions de haut niveau consacrés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent.