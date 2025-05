Ile Maurice: Le PM face à une salve de questions sur Navin Beekarry, MIC et Airport Holdings

L'assemblée nationale s'apprête à vivre une session parlementaire intense ce mardi 13 mai, avec un ordre du jour particulièrement chargé. Entre les interpellations prévues durant la Prime Minister's Question Time (PMQT), les débats sur deux projets de loi majeurs et une salve de questions adressées aux ministres par les députés de tous bords... Comme le veut la tradition parlementaire, la séance débutera par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition.

Même si le contenu exact de cette PNQ n'est pas encore connu, elle devrait porter sur un sujet brûlant d'actualité susceptible de susciter des débats houleux au sein de l'hémicycle. Une fois la PNQ traitée, la parole reviendra au Premier ministre, Navin Ramgoolam, dans le cadre de la PMQT, au cours de laquelle une vingtaine de questions lui seront posées, certaines d'entre elles portant sur des dossiers sensibles.

Le député Roshan Jhummun ouvrira le bal en interrogeant le chef du gouvernement sur les terres agricoles appartenant à la Mauritius Investment Corporation Ltd. situées dans la circonscription n° 13, Rivière-des-Anguilles - Souillac. Il souhaite savoir si ces terrains seront mis à disposition des agriculteurs, entrepreneurs agricoles ou PME de la région, et selon quelles modalités.

L'élu enchaînera avec une question lourde de conséquences politiques sur l'ancien directeur général de l'ICAC et de la Financial Crimes Commission, Navin Beekarry. Il cherchera à savoir si ce dernier a obtenu l'aval du conseil d'administration de l'ICAC avant de se rendre à Londres, en 2019, pour assister à l'audience du Conseil privé dans l'affaire MedPoint, et ce, en demandant également les détails du coût de ce déplacement. Une question qui risque de mettre l'ancien régime sous pression.

Toujours dans sa série d'interpellations, Roshan Jhummun demandera au Premier ministre de faire la lumière sur les recrutements au sein d'Airport Holdings Ltd. et ses filiales, entre 2023 et 2024, notamment en ce qui concerne les méthodes de recrutement utilisées.

L'EDB et le naufrage du Wakashio au menu

D'autres députés interpelleront également le chef du gouvernement sur des sujets variés. Nitish Beejan se penchera sur le déménagement du siège de l'Economic Development Board (EDB) à Ébène, en posant des questions précises sur le propriétaire du bâtiment, le montant du loyer payé à ce jour et les clauses du contrat de location. Pour sa part, Chetan Baboolall reviendra sur le naufrage du Wakashio, et s'intéressera au montant des compensations d'assurance versées au gouvernement, ainsi qu'aux indemnisations, le cas échéant, allouées aux personnes ou entités affectées par cette catastrophe écologique.

Le député Kushal Lobine orientera sa question sur la Contribution sociale généralisée (CSG), souhaitant obtenir des informations détaillées auprès de la Mauritius Revenue Authority sur les fonds collectés annuellement depuis l'introduction de cette contribution, les dépenses effectuées à partir de ces fonds et le solde restant. Adrien Duval, de l'opposition, reviendra quant à lui sur le dossier épineux des caméras du Safe City Project. Il demandera si le gouvernement envisage de placer leur fonctionnement sous la juridiction de la Data Protection Act, soulevant ainsi les préoccupations liées à la vie privée. Il interpellera également le Premier ministre sur le nombre de citoyennetés mauriciennes octroyées à des étrangers entre novembre 2019 et mai 2025, et les critères légaux ayant permis ces naturalisations.

D'autres questions concernent la sécurité des hauts dignitaires et la gestion portuaire. Le député Kevin Lukeeram interrogera sur les promotions octroyées aux officiers de la Very Important Persons Security Unit entre 2015 et 2024. Quant à Kaviraj Rookny, il orientera sa question sur le port de PortLouis, en sollicitant des informations sur les grues disponibles, les capacités d'accueil des navires et les plans pour améliorer l'efficacité du port. Jean Francisco François, député de Rodrigues, abordera de son côté la question des tarifs aériens subventionnés pour les Rodriguais, en demandant si le gouvernement prévoit de maintenir cette mesure dans le prochain Budget.

À noter qu'une question posée par Roshan Jhummun, douzième sur la liste, pourrait créer la polémique si le temps le permet. Il souhaite connaître le nombre de contrats octroyés à Nundun Gopee & Co Ltd. et ses filiales par les ministères et organismes parapublics entre 2015 et 2024, ainsi que les valeurs contractuelles et les méthodes d'attribution. Un sujet sensible, compte tenu des liens de cette société avec l'ancien gouvernement, et qui pourrait provoquer des remous dans l'hémicycle.