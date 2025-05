Ile Maurice: De nouveaux visages à la tête d'institutions clés

Le secteur financier mauricien pourrait bientôt accueillir une nouvelle figure à sa tête, avec Kris Jhurry pressenti comme CEO de la FSC. Pendant ce temps, l'architecte de renommée mondiale Gaëtan Siew s'apprête à représenter Maurice en Chine. D'autres visages bien connus du secteur public et privé sont également évoqués pour diriger des entités stratégiques comme Landscope Mauritius, la MTPA ou encore la Competition Commission.

Gaëtan Siew nommé ambassadeur de Maurice en Chine

Une série de nominations ont été avalisées par le Conseil des ministres le vendredi 9 mai. Conformément à l'article 87 de la Constitution, le Premier ministre a conseillé au président de la République de nommer l'architecte Gaëtan Siew ambassadeur de Maurice auprès de la République populaire de Chine, avec résidence à Pékin. Chevalier de l'Ordre national du Mérite en 2013 et de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016, Gaëtan Siew a été président de l'Union internationale des Architectes entre 2005 et 2008. Il a également siégé au Conseil d'administration de «Future Cities», un centre d'excellence mondial sur l'innovation urbaine basé en Angleterre.

Kris Jhurry, l'oiseau rare pour diriger la Financial Services Commission ?

La Financial Services Commission (FSC), régulatrice du secteur non bancaire, aura-t-elle enfin déniché l'oiseau rare pour occuper le poste de Chief Executive, après plus de cinq mois sans patron ? C'est le cas de le dire avec le choix qui se serait porté sur Kris Jhurry, un spécialiste de la finance, actuellement Head of Business Development Strategy chez Jupiter Corporate Services Ltd, une société opérant dans le Global Business.

Pour le moment, le nom de Kris Jhurry à la tête de la FSC bénéficierait, nous dit-on, du soutien de l'entourage des principaux dirigeants du gouvernement, nommément Navin Ramgoolam et Paul Bérenger. Ces derniers sont conscients que cette institution financière ne peut rester sans CEO aussi longtemps, une situation qui mine à la fois sa crédibilité et sa capacité à prendre des décisions stratégiques. Et ce, à un moment où la réputation du centre financier mauricien est mise sous pression, son image écornée par l'arrestation de plusieurs hauts dirigeants du pays, dont un ancien Premier ministre, un ancien ministre des Finances et un ex-gouverneur de la Banque de Maurice, dans des affaires de fraude et de blanchiment d'argent. (Voir en hors-texte les grands axes du rapport sur la nouvelle stratégie 2025-2030 du secteur des services financiers.)

Est-ce que Kris Jhurry aura plus de chance que d'autres prétendants à ce poste, dont Iqbal Rajahbalee, Satish Faugoo ou encore Anil Kumar Ujoodha ? On le saura dans les jours à venir. Entre-temps, on apprend que le nouveau nominé est titulaire d'un MSc de l'Université de Bordeaux I et a gravi les échelons dans plusieurs institutions bancaires, occupant des postes à responsabilité stratégique.

Banquier international avec une carrière s'étendant sur trois décennies, il a apporté son expertise en matière de politique monétaire aux plus hauts niveaux, ayant notamment conseillé un gouverneur de banque centrale. Son engagement envers l'analyse économique s'est également traduit par sa contribution en tant qu'indépendant pour l'Economic Intelligence Unit à Maurice. Dans le passé, il a servi comme Head of Corporate International Banking pour le compte du pôle bancaire du groupe SBM.

Avinash Kanti Teelock directeur de la MTPA

Au niveau du Tourisme, le gouvernement a nommé Louis Sylvain Méyépa directeur de la Tourism Authority et Avinash Kanti Teelock directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority. Akeelesh Sharma Caussy a, lui, été nommé Ombudsperson for Sports. Le Conseil des ministres a aussi donné son accord sur la reconstitution du conseil d'administration du National Solidarity Fund avec Poonawadee Iyasawmy-Essoo en tant que présidente à temps partiel.

Zeeshan Haider Rajani au National Road Safety Council

Le gouvernement a aussi avalisé la reconstitution du National Road Safety Council, avec Zeeshan Haider Rajani comme président à temps partiel ; la reconstitution du conseil d'administration de la Mauritius Qualifications Authority avec Vijay Sookharee comme président à temps partiel et la reconstitution du Private Secondary Education Board, avec Deenesh Patpur comme président à temps partiel. Par ailleurs le Conseil des ministres a approuvé la composition du Medical Council of Mauritius pour la période de mai 2025 à avril 2028.

Rajen Seetohul pourrait prendre la direction de Landscope Mauritius

Rajen Seetohul est pressenti pour prendre la direction de Landscope Mauritius. Il devrait succéder à Naila Hanoomanjee, nommée sous l'ancien régime, et qui a quitté ses fonctions à la suite de l'arrivée au pouvoir du gouvernement de l'Alliance du Changement en novembre 2024.

Interrogé hier matin, Rajen Seetohul a déclaré qu'il attendait toujours une confirmation officielle du bureau du Premier ministre. Ancien fonctionnaire, il a occupé le poste de directeur général de la Mauritius Housing Company (MHC) de 2006 à 2014. Depuis, il évolue dans le secteur du développement, après une incursion en politique active : candidat du Parti travailliste aux élections générales de 2014 dans la circonscription No 5, il n'avait pas été élu. Si sa nomination est confirmée, il prendra la tête d'une entité stratégique, gestionnaire d'un portefeuille foncier considérable incluant des zones économiques majeures telles qu'Ébène, Côte d'Or, Highlands, Rose-Belle Biopark, Jin Fei et la Smart City de Plaine Magnien entre autres.

D'autres nominations à venir

Les autres personnes qui pourraient atterrir à la tête d'autres institutions sont Nitin Seetah (président du conseil d'administration de Landscope Mauritius), Parmesh Pallanee, expert en informatique, pressenti, lui, pour devenir le prochain CEO du State Informatics Ltd, et l'ex-magistrate Pooja Baichoo, dont le nom est cité pour le poste d'Executive CEO de la Competition Commission.

Par ailleurs le PMO dément catégoriquement les rumeurs selon lesquelles une ex-députée travailliste aurait été nommée ou même pressentie pour être la prochaine CEO de la National Art Gallery. Il est également bon de rappeler que selon les dispositions de la loi le Premier ministre a la prérogative de nommer une personne à la tête d'une institution publique sans passer par le Conseil des ministres.