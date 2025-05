Soudan: Une alliance de médias et de droits de l'homme pour lutter contre les crimes de guerre au pays

Le Réseau des médias soudanais à l'étranger, en coopération avec l'Organisation des Gardiens des Droits de la ville turque d'Istanbul a organisé hier samedi, un symposium sur les médias et les droits de l'homme intitulé (Le sang ne peut pas être acheté). Ce symposium s'inscrit dans le cadre de fournir un ensemble d'informations liées aux crimes de la milice terroriste, avec la participation d'un certain nombre de médias et de militants des droits de l'homme soudanais et turcs, ainsi que de journalistes de pays européens et africains et les organisations arabes de défense des droits de l'homme, en plus des abonnés et des parties intéressées via la plateforme Zoom.

Le symposium s'est concentré sur deux axes principaux : le premier sur les crimes et violations commis par la milice des Forces de Soutien Rapide, et le second sur les actions officielles et diplomatiques du gouvernement soudanais dans les forums régionaux et internationaux.

Dans son discours, M. Al-Sadig Ibrahim Al-Raziqi, directeur du Réseau des médias soudanais à l'étranger a souligné que les violations des droits de l'homme, la destruction des capacités de l'État et le ciblage des infrastructures auxquelles le Soudan est exposé dépassent l'imagination, et que l'ampleur des attaques contre les civils, y compris les meurtres, les viols, les arrestations, la torture et les déplacements forcés a atteint un niveau indescriptible, car les crimes horribles des milices rebelles sont les plus odieux au monde aujourd'hui.

Mme Iman Nimir, ancien présidente de la Commission soudanaise des droits de l'homme a déclaré que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui ont eu lieu au Soudan ne sont plus un problème oublié, mais plutôt l'une des plus grandes catastrophes humanitaires au monde, comme le décrivent les Nations Unies et les organisations internationales des droits de l'homme.

Elle a ajouté que les milices ont fait disparaître de force plus de 10 000 civils, dont le sort est encore inconnu.

Elle a souligné que les violations et les crimes commis à Khartoum, au Darfour et à Al-Gezira sont trop nombreux pour être comptés, saluant le fait que les auteurs de ces crimes n'échapperont pas à la punition, car ils sont surveillés et documentés, et une partie de la documentation a été réalisée par la milice elle-même.

Plusieurs experts des droits de l'homme et dirigeants des médias arabes, africains et turcs ont pris la parole lors du symposium, soulignant que la question soudanaise est la plus importante au monde aujourd'hui et nécessite une action urgente et intensive. Tous les participants au symposium ont convenu de former une alliance internationale des médias et des droits de l'homme.

Le symposium a débuté par la projection d'un film sur les violations et les crimes commis par la milice terroriste des FSR contre des civils innocents, intitulé : Quand le monde était silencieux, un cri du Soudan.