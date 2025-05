Soudan: L'ambassadeur du pays en Inde discute avec la Chambre de commerce arabo-indienne l'amélioration des échanges commerciaux entre les deux Parties

L'ambassadeur de la République du Soudan en Inde, Dr. Mohamed Abdullah Ali Al-Tom, a discuté, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la Chambre de commerce arabo-indienne, Dr. Wael Awaad, des moyens de renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre le Soudan et l'Inde.

Au cours de la réunion, Dr Awaad a fourni une mise à jour sur les dispositions en cours pour l'ouverture officielle de la Chambre et le lancement de ses activités en Inde, ainsi qu'un aperçu des rôles attendus de la Chambre dans le soutien et le développement des échanges commerciaux entre les pays arabes et la République de l'Inde.

Il a également souligné les efforts de la Chambre pour connecter le secteur privé indien avec les institutions commerciales arabes dans divers secteurs, ouvrant de nouveaux horizons à la coopération économique basée sur les priorités des partenaires.

De son côté, l'ambassadeur soudanais a passé en revue les opportunités de coopération en matière de commerce et d'investissement entre Khartoum et New Delhi, soulignant le potentiel important du Soudan dans les domaines du commerce, de l'énergie solaire, de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'exploitation minière et d'autres secteurs prometteurs.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et la coopération entre l'ambassade et la chambre au cours de la prochaine phase, ce qui contribuera à renforcer les liens entre les entreprises soudanaises et indiennes et à soutenir le développement de partenariats économiques entre les deux.