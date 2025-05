Ethiopie: Les rénovations d'Addis-Abeba offrent de nombreux équipements aux visiteurs - Ambassadeur du Pakistan

Addis-Abeba — Grâce au développement croissant des infrastructures, la ville est devenue une destination plus dynamique et accessible, offrant une gamme d'équipements et de services modernes répondant aux divers besoins des visiteurs, a déclaré à ENA l'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Atif Sharif Mian.

L'ambassadeur a exprimé que les infrastructures d'Addis-Abeba ont connu des améliorations significatives.

L'ambassadeur a déclaré qu'il encouragerait les voyageurs pakistanais à envisager une escale à Addis-Abeba, soulignant les opportunités offertes par la ville grâce à l'amélioration des services offerts.

Les infrastructures d'Addis-Abeba ont connu des améliorations significatives, ce qui a permis de réduire les embouteillages et de créer un environnement agréable.

De plus, l'amélioration des équipements publics et la propreté générale de la ville sont appréciables, ce qui améliore le niveau de vie de la ville, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs, a ajouté l'ambassadeur Atif Sharif.

Selon lui, il s'agit d'un processus à double sens. À certains égards, votre ville se porte mieux que les nôtres. À d'autres égards, nos villes se portent mieux, ce qui appelle à un échange d'expériences entre les deux villes.

L'ambassadeur a salué la propreté et la verdure luxuriante d'Addis-Abeba.

L'ambassadeur a souligné que l'autonomie financière d'Addis-Abeba et ses systèmes de génération de revenus urbains peuvent contribuer au développement de la ville et bénéficier à ses habitants, et constituer une précieuse source d'expertise pour d'autres villes.

En outre, il a souligné que les villes pakistanaises pouvaient s'inspirer de ce modèle, soulignant son potentiel à inspirer des stratégies efficaces de croissance et de développement urbains.