Afrique: Les snipers de la CAN U20

Ils sont sept. Sept buteurs qui ont frappé fort lors de la phase de groupes de la CAN U20 CAF TotalEnergies 2025.

Momoh Kamara, la flèche venue de Freetown

On savait que la Sierra Leone arriverait sans pression. On ignorait qu'elle repartirait avec une pépite offensive en pleine lumière. Kamara a frappé à quatre reprises lors de la phase de groupes, soit plus que n'importe quel autre joueur. Mais au-delà du chiffre brut, c'est la manière qui impressionne : opportunisme, sang-froid et sens du placement.

Buteur contre l'Égypte et la Tanzanie, il a signé un doublé express face aux Pharaons (victoire 4-1), au coeur d'une performance collective éblouissante. C'est aussi lui qui a qualifié les siens pour les quarts grâce à son but tardif face à la Tanzanie (1-0), offrant à la Sierra Leone une première historique dans le dernier carré continental. Dans ses célébrations, on devine la fraîcheur d'un garçon que rien ne semble perturber. Son nom est d'ores et déjà coché sur les carnets des recruteurs.

Ntanda et Makanza, la double lame congolaise

Si la RD Congo n'a pas terminé en tête de son groupe, elle peut se targuer d'avoir placé deux joueurs sur la deuxième marche du classement des buteurs. Samuel Ntanda-Lukisa et Noah Makanza ont chacun inscrit deux buts, participant activement à la qualification des Léopards.

Ntanda s'est illustré par sa capacité à se projeter et à frapper juste, notamment contre la Centrafrique (victoire 3-1). Makanza, lui, a brillé par sa percussion côté droit et sa faculté à se créer des espaces dans des défenses resserrées. Le duo n'a pas encore atteint sa pleine puissance, mais sa complémentarité pourrait faire basculer le quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Cheikh Tidiane Thiam, la touche clinique du Sénégal

Dans un Sénégal solide et bien structuré, Cheikh Tidiane Thiam a su tirer son épingle du jeu. Deux buts, un sens du but affirmé, et un profil d'avant-centre moderne : travailleur, mobile, toujours en mouvement. S'il n'a pas la flamboyance d'un Kamara, Thiam incarne la régularité et l'intelligence dans les appels.

Il a marqué lors du nul contre la Centrafrique (1-1) et a scellé la victoire contre la RD Congo (2-0). Avec son gabarit puissant et son calme face au but, il sera l'un des atouts majeurs des Lionceaux face au Nigeria lundi.

Lawrence Ouma, le métronome kényan

Il n'aura fallu que deux éclairs à Lawrence Ouma pour marquer les esprits. Contre le Nigeria, il transforme un penalty avec autorité, avant de surprendre la défense marocaine d'une frappe tendue lors du match suivant. Bilan : deux buts en trois matchs.

Milieu offensif de formation, Ouma s'est imposé comme une arme de percussion dans un Kenya certes éliminé, mais séduisant dans l'intention. Il incarne cette génération kényane qui ose, qui tente, qui progresse.

Thabang Mahlangu, l'instinct sud-africain

Dans une Afrique du Sud pragmatique, Thabang Mahlangu a trouvé sa place en électron libre. Deux buts, dont un superbe enroulé contre l'Égypte et un autre en phase de conclusion face à la Centrafrique, où il surgit à point nommé.

Mahlangu, c'est la spontanéité pure. Peu de touches de balle, mais toujours dans le bon tempo. À 19 ans, il rappelle les attaquants sud-africains des années 2000, à l'image de Benedict McCarthy. Le quart contre la RD Congo pourrait être son grand soir.

Yassir Zabiri, l'art de la finition marocaine

Yassir Zabiri n'a pas besoin de beaucoup pour frapper. Deux occasions, deux buts. Le jeune avant-centre marocain a ouvert le score contre la Tunisie et remis cela face au Kenya. Placements justes, finition chirurgicale, il incarne cette école marocaine du détail maîtrisé.

Zabiri est discret dans le jeu, mais terriblement efficace. Il pourrait bien devenir le facteur X du Maroc face à la Sierra Leone. Avec lui, chaque ballon dans la surface devient une promesse.

Un classement encore ouvert

Si Kamara domine aujourd'hui le classement des buteurs, la phase à élimination directe reste propice aux bascules. Derrière lui, six poursuivants à deux buts n'ont pas dit leur dernier mot. Le tournoi est encore long, et comme souvent en CAN U20, tout peut basculer en une soirée.