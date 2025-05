Cote d'Ivoire: Secteur bancaire - La BDA devient AFRIKA BANQUE CÔTE D'IVOIRE

La Banque d'Abidjan (BDA) filiale de GROUPE AFRIKA, créée en 2017 en Côte d'Ivoire, change de nom pour s'appeler désormais AFRIKA BANQUE CÔTE D'IVOIRE, incarnant encore plus ses valeurs : Une banque, Un contient, Une vision d'avenir.

Cette nouvelle appellation a été officialisée par M. Vasco DUARTE SILVA, DG de Afrika Financial Group, Président du Conseil d'Administration (PCA) de Groupe Afrika et PCA de Afrika Banque Côte d'Ivoire, le mardi 06 mai 2025, au Siège de Afrika Banque Côte d'Ivoire, ex BDA, à Abidjan-Plateau. C'était également l'occasion de la célébrer et commémorer les dix (10) ans du groupe. Il a exprimé sa gratitude à l'initiateur du projet et qui depuis le premier jour lui a confié le défi de le concrétiser à savoir M. Alberto CORTINA, actionnaire principal.

Aussi, a-t-il remercié tous ceux qui font partie de cette aventure. Afrika Banque, selon M. Vasco DUARTE SILVA, compte aujourd'hui plus de 800 collaborateurs qui partagent une culture exigeante basée sur l'excellence. Afrika Banque innove, finance les Etats, les entreprises, les personnes, elle soutient la culture à travers le prix Alberto CORTINA. Elle offre des bourses chaque année, à travers la bourse Alfredo SAENZ. C'est pourquoi, le PCA a remercié tous les clients et toux ceux qui ont pris part à cette cérémonie. « Vous êtes la raison d'être de ce projet. Votre confiance est pour nous, ce qu'il y a de plus précieux », s'est félicité M. Vasco DUARTE SILVA.

Pour qui, le changement de nom est une vision claire et ambitieuse afin de projeter une image plus forte tout en renforçant le positionnement du groupe bancaire dans la sous-région et au-delà. C'est donc une banque dynamique, moderne et cohérente qui incarne des valeurs fortes et une culture d'excellence en matière de services à la Clientèle et d'innovation de produits bancaires : « Afrika Banque est une promesse, celle de rester proche de vous avec le regard tourné vers l'avenir », dit-il.

Le Directeur Général de Afrika Banque Côte D'Ivoire, M. Habib BLEDOU, a rappelé que depuis le lancement officiel de la banque en Côte d'Ivoire en 2017, le chemin parcouru est remarquable avec une hausse significative du portefeuille client et du total bilan qui a franchi la barre symbolique des 400 milliards de Fcfa à ce début d'année. Afrika Banque Côte d'Ivoire (ex BDA), dit-il, est en effet, huit années au service de la performance, de la proximité et surtout au service d'une ambition plus grande, celle de contribuer activement à l'essor national et à la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire, via un partenariat avec l'Etat, l'appui au secteur privé et tout simplement l'ambition d'être catalyseur de l'économie réelle.

« C'est dans cet esprit que par le biais de notre direction Corporate et Financement Structuré, nous avons levé des ressources significatives pour financer des projets majeurs de l'Etat, de grandes entreprises et institutions en Côte d'Ivoire et dans la sous-région », a déclaré M. Habib BLEDOU, soulignant que ces financements sont répartis dans de nombreux dont le domaine des infrastructures et du BTP où Afrika Banque a contribué au financement d'équipements structurants en accompagnant l'Etat et les opérateurs locaux dans la réalisation de routes, logements, d'écoles et d'hôpitaux. Ce qui participe ainsi, à l'amélioration du cadre de vie des concitoyens.

Par ailleurs, à travers l'engagement fort envers les PME et les Entrepreneurs, nous avons oeuvré à libérer leur potentiel en finançant l'innovation, favorisant l'accès aux marchés et en créant les conditions d'un tissu économique dynamique et inclusif.

Sur le segment de la banque privé, « nous avons su attirer et accompagner les grands patrimoines nationaux en leur offrant des services à la hauteur de leurs ambitions ». Selon le Directeur Général de Afrika Banque Côte d'Ivoire, chaque année, c'est désormais plus de 200 milliards de Fcfa de crédits octroyés aux entreprises et aux particuliers, et plus de 150 milliards de Fcfa de soutien direct aux Etats de la sous-région via des souscriptions à des titres.

« Mais au-delà des chiffres, c'est notre capacité à innover, à servir avec excellence et à anticiper les besoins de nos clients qui fait notre signature. Avec une application mobile intuitive, adoptée par des milliers d'utilisateurs et qui continuent régulièrement à améliorer des terminaux de paiement intelligent pour les commerces, des offres digitales sur mesure, scanne de chèques à distance, coffres forts connectés, solutions transactionnelles personnalisées avec des SFD et surtout les Fintechs. Des produits qui répondent aux besoins et exigences des Clients Corporate et Institutionnels », a détaillé le Directeur Général de Afrika Banque Côte d'Ivoire.

Avant d'annoncer la toute dernière nouveauté, qui est le lancement officiel ce mardi 6 mai 2025, de son nouveau service de WhatsApp Banking baptisé AfriKa qui est chatbox et qui s'affirme déjà comme une révolution sur la place bancaire. Afrika offre la possibilité de consulter le solde de ses comptes y compris les comptes d'épargne, de visualiser son RIB de manière rapide, de télécharger ses relevés de comptes, de faire un virement depuis son appli mobile et tout ceci en un clic.

« Nous avons fait le choix de nous engager dans les domaines fondamentaux comme la culture avec des initiatives fortes pour révéler de jeunes talents artistiques africains, l'éducation, l'inclusion financière via des partenariats stratégiques, notamment avec visa. Et pour finir, des actions concrètes au côté des mairies en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes », a précisé M. Habib BLEDOU.

A l'en croire, tout cela a été possible grâce à l'apport de tous. C'est pourquoi, il remercie au nom de la Banque et de la Direction Générale, les autorités pour leur soutien constant. « Vous, chers clients, c'est votre fidélité et vos exigences qui nous poussent à faire mieux. Vous chers partenaires, merci pour votre confiance renouvelée et surtout vous, chères équipes sans qui rien de tout cela ne serait possible. Votre dévouement, votre intelligence, votre énergie sont le véritable moteur de notre réussite », a déclaré le Directeur Général de Afrika Banque Côte d'Ivoire.

« Ce soir nous célébrons bien plus que dix années d'existence, nous célébrons une vision, une Afrique qui avance, mais surtout nos ouvrons une nouvelle ère. Une ère de renouveau, de croissance et d'impact. C'est dans cette optique que salue le changement de dénomination et d'identité visuelle de BDA en Afrika Banque Côte d'Ivoire. Ce changement répond à nos ambitions panafricaines, à notre volonté d'harmoniser notre image sur le continent et surtout à notre engagement d'offrir toujours plus à nos clients », a-t-il insisté, remerciant à nouveau toux ceux qui ont effectué le déplacement.

Le Directeur de Cabinet Adjoint au Ministère des Finances et du Budget, M. Bamba VASSOGBO, a salué la vision stratégique de Afrika Banque, pour répondre à l'exigence de résultats financiers tout en tenant compte des enjeux du moment et ceux à venir. « A l'occasion de cette décennie nouvelle qui s'ouvre pour Afrika Banque, je voudrais l'engager à consolider ses acquis, à continuer d'innover et de contribuer activement tant à l'inclusion financière qu'au développement durable », a exhorté l'envoyé du ministre Adama Coulibaly.

Mais avant, le député-maire de la commune du Plateau Ehouo Jacques Gabriel, a également félicité les initiateurs de Afrika Banque. « En une décennie, vous avez su vous tailler une place choix dans le paysage financier national, en participant au développement économique et social de notre commune. Votre engagement en faveur de l'inclusion financière, de l'innovation et du soutien aux entreprises est non seulement remarquable, mais également en parfaite harmonie avec notre vision d'une cité verte connectée et sécurisée », s'est-il réjoui.

Avant de saluer le professionnalisme, la rigueur et l'esprit de responsabilité dont fait preuve Afrika Banque. « Dix ans, c'est une étape importante, une preuve de résilience, de pertinence et d'ambition », a déclaré M. Ehouo Jacques Gabriel, Maire de la Commune du Plateau.