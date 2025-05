Ile Maurice: Trail - Liraud et Marie Aimée Flore dominent les sentiers boueux

Sous un ciel capricieux et une météo peu clémente, le trail des 4eᣵ Jeux de Rodrigues a tenu toutes ses promesses ce dimanche matin. Sur un parcours de 18 kilomètres, tracé au coeur des paysages spectaculaires de l'île, 200 coureurs -- hommes et femmes confondus -- répartis en quatre zones, se sont élancés depuis le stade Jean Daniel André, lieu également de l'arrivée.

Le parcours, alternant dénivelés, boue et passages techniques, a mené les trailers à travers des sentiers escarpés de Montagne Piton, avant de passer par Le Choux, Baie aux Huîtres et Pointe l'Herbe, pour revenir ensuite au point de départ. Chaque kilomètre a été une véritable épreuve de résistance et de ténacité, avec des conditions climatiques qui n'ont fait qu'ajouter de la difficulté à un défi déjà redoutable. Malgré les intempéries, l'enthousiasme et la détermination des participants ont permis de transformer cette course en un moment mémorable et intense des Jeux.

Chez les hommes, Liraud Flore, représentant la Zone 1, était parmi les meneurs dès les premières ascensions et a franchi la ligne d'arrivée en 1h34min46s, après avoir livré une course à la fois stratégique et parfaitement maîtrisée. «La course s'est déroulée de manière fluide, même si j'ai ressenti une légère douleur au mollet en début de parcours. Heureusement, j'ai su la gérer au fil des kilomètres. Brian François Fils, un concurrent sérieux, a aussi démarré fort et était très engagé en début de course. Mais après 8 km, il a un peu relâché l'allure, ce qui m'a permis de prendre l'avantage. Ensuite, Rickinson Édouard m'a rejoint, et nous avons parcouru ensemble un bon bout de chemin. Mais dans les derniers kilomètres, j'ai accéléré le pas et je n'ai plus regardé en arrière. Cette victoire me permet de me positionner pour les prochaines grandes échéances, comme le Dodo Trail à Maurice en juillet ou le Trail de Rodrigues en novembre. J'espère aussi pouvoir me qualifier pour le championnat du monde en Espagne, en août», a expliqué le vainqueur, visiblement satisfait de sa performance.

Derrière lui, Rickinson Édouard, résistant jusqu'au bout, franchit la ligne d'arrivée en 1h35min37s, tandis que Jameson Gaspard complète le podium masculin avec un temps de 1h38min22s, soulignant l'intensité de la compétition.

Du côté féminin, c'est Marie Aimée Flore, de la Zone 4, qui s'est imposée avec brio en 1h53min42s, distançant ses concurrentes avec une détermination sans faille. «Malgré la pluie incessante et la boue omniprésente, cette course a été une expérience extraordinaire. J'ai dû faire preuve de persévérance pour franchir la ligne d'arrivée en première position. Je ne pensais pas pouvoir réussir, surtout après ma participation au Trail du Volcan à La Réunion le 1er mai dernier, où j'ai couru 21 km en 2h38min22s. Mais, après un temps de récupération bien mérité, j'étais prête à relever ce nouveau défi. Je suis très satisfaite de mon temps aux Jeux de Rodrigues. Maintenant, je me tourne vers le Dodo Trail à Maurice, qui représente un gros challenge pour moi car j'ai un titre à défendre. Je réfléchis également à passer du 16 km habituel au 28 km lors de la prochaine édition du Trail de Rodrigues, un défi que je compte bien relever», a-t-elle déclaré, le regard déjà tourné vers ses prochaines compétitions.

Achilance François, également de la Zone 4, prend la deuxième place en 2h05min11s, tandis qu'Anne Marie John (Zone 1), fidèle à son engagement, termine en 2h17min32s, montrant toute la persévérance et le courage des coureuses.

Au terme de cette épreuve, le classement général des zones reflète la performance impressionnante des équipes : la Zone 3 prend la tête avec 2 756 points, suivie de près par la Zone 2 avec 2 659 points. La Zone 4, avec ses athlètes d'exception, se classe troisième avec 2 314 points, tandis que la Zone 1, bien que combative, termine en quatrième position avec 1 965 points.

Les Résultats

Top 10 stratch Hommes

Liraud Flore 01:34:43 Rickinson Edouard 01:35:36 Jameson Gaspard 01:36:02 Romeo Edouard 01:39:38 Ivan Cliff Rose 01:40:15 Jean Charles Collet 01:41:20 Eusebio Perrine 01:42:49 Gilbert Baudoin 01:45:02 Silain Flore 01:45:07 Alexandre Roussety 01:46:27

Top 10 stratch Dames