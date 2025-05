Afrique: Koyo Kouoh, installée à Dakar depuis 1996 - 'Senghor nous a dit que le Sénégal est à nous tous'

Dakar — La curatrice Koyo Kouoh, décédée samedi à l'âge de 57 ans à Bâle (Suisse), qui avait décidé de s'installer au Sénégal depuis 1996, expliquait ce choix "évident" pour elle par l'esprit d'ouverture que le premier président de ce pays, Léopold Sédar Senghor (1906-2001), avait développé dans son discours et des actions.

A la question : "Pourquoi décidez-vous de poser vos baluchons à Dakar et de vous installer ici ? Ça va faire bientôt 20 ans.", elle avait répondu, dans l'émission "Arc-en-ciel" diffusée le 24 janvier 2015 sur la radio dakaroise Al-Madina FM : "Parce que (Léopold Sédar) Senghor nous a dit que Dakar nous appartient à nous tous, que le Sénégal est à nous tous".

"Oui, absolument. Et j'ai grandi au Cameroun. Vous savez, il y a de très grandes communautés sénégalaises en Afrique centrale et notamment au Cameroun. Et j'ai grandi au Cameroun ayant des voisins sénégalais. D'ailleurs, je ne les ai jamais retrouvés, M. Farba Niang et sa famille", avait-elle expliqué. Elle a ajouté : "J'ai grandi d'une part avec ça, j'ai grandi en lisant Senghor, j'ai grandi en entendant tout le temps 'Ah, mais tu ressembles à une petite peule sénégalaise, à une petite peule'. Donc, le Sénégal était déjà en moi bien avant que je ne vienne ici".

"Il ne faut pas oublier que le Sénégal de Senghor a toujours été un pays phare pour toute l'Afrique", avait poursuivi Koyo Kouoh pour qui "Dakar était vraiment ce lieu mythique où tout le monde voulait aller. Et donc voilà, j'ai toujours voulu, je suis profondément panafricaine. D'ailleurs, je n'aime pas qu'on dise que je suis camerounaise ou sénégalaise ou quoi que ce soit."

Le décès de Koyo Kouoh, directrice exécutive et conservatrice en chef de Zeitz MoCAA, au Cap en Afrique du Sud, a été annoncée à l'APS par le centre d'art pour la savoir et la société, RAW Material Company, qu'elle a fondé en 2008 à Dakar.

Koyo Kouoh se disait "africaine tout simplement", rappelant qu'après avoir fait ses études en Europe, elle ne voulait pas faire "ce classique de retour au pays natal". "Et j'ai voulu vivre ailleurs, connaître l'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal était évident pour moi. Et je suis profondément amoureuse de ce pays et de la culture. Et je me sens à 100% sénégalaise, même si mon wolof est très boiteux".

Raw Material Company, "un lieu d'échange, de partage et de collectivité"

Koyo Kouoh avait fondé en 2011 à Dakar le Raw Material Company, centre pour l'art, le savoir et la société. Il était question pour elle de "créer un lieu qui aille effectivement au-delà d'une galerie, mais qui, naturellement, ne peut pas être un musée parce qu'on n'a pas les moyens d'instituer et d'établir un musée. Et surtout un lieu qui permet la discussion et la réflexion sur l'art en tant que système de pensée et pas forcément en tant qu'espace de contemplation".

"Pour moi, avait-elle dit, l'art est un système de pensée, ce n'est pas une attitude, même pas forcément une production d'objets - naturellement, ça l'est. Mais je veux dire qu'il y a une manière de penser art, de vivre art, de parler art. C'est de ça qu'il s'agit, pour nous, à Raw Material Company, de voir l'art ou de traiter l'art comme un système de pensée, de réflexion sociale, naturellement, et un élément de construction sociale et politique."

Il s'agissait, pour elle, de dépasser "la compréhension de l'art (qui) est encore assez emprisonnée dans des lyrismes un peu d'esthétique" et d'élever l'art au rang de matière première au même titre que le pétrole, le cacao, etc. "C'est essentiel. Contrairement aux autres ressources qui sont plus ou moins tarissables, cette ressource-là est intarissable tant qu'il y aura des femmes et des hommes talentueux", disait-elle dans l'émission "Arc-en-ciel".

Sur les raisons qui l'ont conduite à appeler et enregistrer son centre sous le nom "Raw Material Company" (en français, "La compagnie des matières premières"), elle a dit : "La compagnie, parce qu'effectivement, on se veut un lieu d'échange, de partage et de collectivité que qui que ce soit, réfléchissant et travaillant dans les lignes que nous avons, peut s'approprier. Donc dans cet esprit de partage, de communion".

Elle ajoute : "Matière première parce que quelque part ça renvoie à l'Afrique comme source de matières premières pour le développement industriel mondial d'une part et pour moi ça renvoie aussi à l'art comme matière première pour le développement humain. Compagnie, cette collectivité, cet ensemble, ce partage. Pourquoi en anglais ? Parce que nous sommes dans un domaine de l'art contemporain, et la lingua franca de l'art contemporain est l'anglais et le français est tout simplement trop long".

Née au Cameroun, Koyo Kouoh s'est, après des études d'économie et de finance, installée au Sénégal, travaillant d'abord à la programmation artistique du Goree Institute jusqu'en 2002. Elle a apporté une grande contribution à la place de l'art contemporain, lui valant de collaborer à la Biennale de Dakar au début des années 2000, et de participer à la réalisation de nombreux projets intellectuels et artistiques.