Madagascar: Ambahive/Région Fitovinany - Des produits agricoles bloqués, les agriculteurs en difficulté

Située dans la région Fitovinany, la commune rurale d'Ambahive est réputée pour sa production agricole diversifiée, incluant le riz, le café, le girofle, la cannelle et divers fruits tropicaux. La majorité de la population est engagée dans l'agriculture et l'élevage. Cependant, malgré ce potentiel, la région fait face à des défis majeurs en matière de commercialisation de ses produits. Le manque de stratégies efficaces et de projets structurants entraîne la détérioration de nombreuses récoltes.

Autrefois, durant la période coloniale, Ambahive bénéficiait d'infrastructures telles que le canal des Pangalanes et la ligne ferroviaire FCE, facilitant l'exportation de ses produits. Aujourd'hui, les conditions climatiques défavorables, le manque de compétences techniques et l'insuffisance de formations pour les agriculteurs entravent la sortie des produits agricoles. Face à ces difficultés, l'association locale « Ambahive Miray » a décidé de rechercher des partenariats pour former les populations locales, afin de renforcer leur autonomie et éviter que les générations futures ne soient pénalisées. La région contribue à hauteur de 30% à la production nationale de riz et de 60% à celle de miel, selon Jonah Ramampionona, président de l'association.

Traditions

Par ailleurs, l'association envisage de promouvoir le patrimoine culturel et le tourisme de la région. Dans cette optique, elle prévoit de relancer les traditions locales, notamment à travers le festival « BAKO to the roots», qui débutera cette année. Ce festival vise à valoriser les richesses culturelles de Fitovinany et à renforcer les liens sociaux et économiques. Des initiatives telles que la documentation des traditions locales et l'organisation de cérémonies traditionnelles sont également prévues pour préserver l'identité culturelle de la région. Il y aura également l'organisation du « fandroana », un moment de prière et de bénédiction divine, ainsi qu'un renforcement de l'unité entre les natifs d'Ambahive.