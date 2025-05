Madagascar: 17e édition de la FEPA - Signature d'une dizaine de contrats de partenariat

Une grande affluence des visiteurs a été observée durant les quatre jours de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale (FEPA) organisée par l'association Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE) dans son enceinte à Nanisana.

Outre les ventes-expositions des produits d'élevage et des produits dérivés, des rencontres B to B entre les acteurs opérant dans ce secteur ont eu lieu durant l'événement. « Une dizaine de contrats de partenariat ont été signés par la suite. À titre d'illustration, la MPE va travailler en collaboration avec un partenaire en vue de mettre en oeuvre un projet d'envergure national permettant de développer les filières d'élevage à cycle court. En outre, d'autres associations ont conclu un partenariat avec nous pour assurer la professionnalisation des acteurs opérant dans le secteur. Ce n'est pas tout ! Des entreprises oeuvrant en amont du secteur de l'élevage ont également signé un contrat avec des organisations d'éleveurs en matière de fourniture d'intrants ou des équipements », ont expliqué les organisateurs de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale dans sa 17e édition. De nombreuses intentions d'achat ont été enregistrées, selon leurs dires.

Objectif atteint

Du côté des exposants, la plupart d'entre eux ont manifesté leur entière satisfaction lors de la participation à cet événement étant donné que le volume de leurs ventes a connu une hausse. A titre d'illustration, les poissons vivants, y compris les poissons d'ornementation, ont été vendus comme des petits pains. « Notre objectif concernant la sensibilisation des visiteurs à consommer des produits d'origine animale, a été atteint en dépit de la constatation de l'effritement de leur pouvoir d'achat », a évoqué un responsable de MPE.

En effet, les volailles, les oeufs frais, les produits laitiers ainsi que les légumes frais et les grains secs ont été pris d'assaut par les consommateurs d'autant plus que leurs prix ont été à la portée de toutes les bourses. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Hajarison Sergio François, a effectué une visite à la FEPA samedi dernier. Il a discuté avec les parties prenantes à cette occasion dans le but de développer l'élevage qui est un levier de développement durable tout en contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Les démonstrations canines organisées par le professionnel de cette filière, ont également intéressé les visiteurs.