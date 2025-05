Egypte: L'entreprise égyptienne Nawy lève 75 millions de dollars de série A pour développer sa plateforme technologique

TLDR

La startup Nawy, spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication et basée au Caire, a levé 75 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A - 52 millions de dollars en fonds propres et 23 millions de dollars en dette.

Le tour de table a été mené par Partech Africa et comprend la participation d'e& Capital, Nclude Fund, Endeavor Catalyst et d'autres investisseurs régionaux et mondiaux.

La série A, l'une des plus importantes pour une startup africaine, soutiendra l'expansion et l'intégration de l'IA dans sa plateforme.

La startup proptech Nawy, basée au Caire, a levé 75 millions de dollars en financement de série A - 52 millions de dollars en capitaux propres et 23 millions de dollars en dette - pour développer sa plateforme immobilière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le tour de table a été mené par Partech Africa et comprend la participation d'e& Capital, Nclude Fund, Endeavor Catalyst et d'autres investisseurs régionaux et mondiaux.

Fondée en 2019 par Mostafa El Beltagy et quatre cofondateurs, Nawy numérise le processus d'achat, de vente et de financement de l'immobilier en Égypte, en combinant une plateforme de listes avec des services de courtage et des services financiers internes. La startup a enregistré plus de 1,4 milliard de dollars de GMV en 2024, contre 38 millions de dollars en 2020.

La croissance de la plateforme s'est produite malgré les vents contraires de l'économie égyptienne, notamment la dévaluation de 69 % de la livre, car la demande de la diaspora et l'intérêt pour l'immobilier en tant que protection contre l'inflation continuent de stimuler l'activité. La série A, l'une des plus importantes pour une startup africaine, soutiendra l'expansion et l'intégration de l'IA dans sa plateforme.

Points clés à retenir

Nawy a été lancée pour résoudre le problème de l'opacité et de la fragmentation du marché immobilier égyptien en offrant aux acheteurs une plateforme numérique transparente. Au fil du temps, elle a ajouté des services pour les promoteurs, les courtiers et les investisseurs, créant ainsi un écosystème complet. Des produits comme Nawy Shares, uneoption de propriété fractionnée à partir de 500 dollars, et Move Now Pay Later, sa solution intégrée de financement immobilier, ont aidé la startup à atteindre les Égyptiens à revenus moyens, un segment historiquement mal desservi par les produits hypothécaires traditionnels.

Ces offres sont soutenues par une facilité de crédit de 23 millions de dollars auprès des principales banques égyptiennes. Avec plus de 3 000 courtiers à bord et un million de visiteurs mensuels sur son site, Nawy prévoit maintenant de s'implanter au Maroc, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, où dominent des acteurs régionaux tels que Huspy et Property Finder. L'entreprise explore également les possibilités de fusions et acquisitions, ayant récemment acquis la startup de gestion immobilière ROA (rebaptisée Nawy Unlocked).