Sud-Soudan: Un festival pour préserver la culture pojulu et promouvoir la coexistence entre communautés

Au Soudan du Sud, Juba accueille du 10 au 12 mai 2025, la seconde édition du Pojulu Cultural Festival. C'est un énorme succès puisqu'il attire des foules : 25 000 personnes par jour selon les organisateurs. Les Pojulu sont issus de la région d'Equatoria Centrale, au sud de la capitale, et sont l'une des 64 ethnies que compte le pays. Le but du festival est de préserver cette culture, mais aussi de promouvoir la coexistence entre communautés et la diversité culturelle du Soudan du Sud. L'occasion pour beaucoup de parfaire leurs techniques de danse et briller sur l'immense piste de danse.

Au pied du Jebel Kujur, la montagne de l'ouest de Juba, des milliers de personnes sautent de façon synchronisée, dans la poussière et la forte lumière de fin d'après-midi.

Tukwaje Christine Taban, vice-présidente du Pojulu Cultural Festival, savoure : « En tant que Pojulu, je me sens très fière de prendre part à cette activité. Car c'est bien de remonter le moral de notre peuple et d'être unis. »

Le festival est avant tout l'occasion d'apprendre ou de réviser les danses traditionnelles. Jane Tabo Samuel, membre du comité d'organisation, explique : « Pour certaines danses, nous dansons deux par deux ou nous formons un cercle. Et pour d'autres, nous nous rejoignons pour tous danser ensemble. » Joyce Kuyang Francis, 25 ans, prend un peu de repos entre deux danses. « J'ai passé toute la nuit ici, raconte-t-elle. Je suis rentrée chez moi vers 8h du matin ! Et ce soir aussi, je veux rester et danser jusqu'à demain ! »

« Beaucoup d'autres tribus nous ont rejoints pour faire la fête »

Luate Satimon Joel, le maître de cérémonie du festival, répond aux critiques qui jugent inapproprié d'organiser un événement festif dans le contexte actuel de tensions au Soudan du Sud. « Nous aimons vivre avec d'autres communautés, lance-t-il. Et c'est pourquoi beaucoup d'autres tribus nous ont rejoints pour faire la fête. Nous pensons qu'à travers ce genre d'événements, nous pouvons promouvoir le vivre-ensemble, en tant que peuples d'une même nation, et porter un message de paix ».

Vu son succès, beaucoup espèrent que le Pojulu Cultural Festival devienne un rendez-vous régulier.