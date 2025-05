Afrique: La Conférence de l'Union africaine sur la dette cherche une position commune face aux créanciers du continent

Comment enrayer la crise de la dette en Afrique ? C'est l'une des principales questions posées lors d'une Conférence de l'Union africaine qui commence ce 12 mai 2025 à Lomé et doit se poursuivre jusqu'au 14 mai. Au Togo, les dirigeants du continent chercheront aussi à converger vers une position commune sur la réforme des institutions financières internationales.

Parler d'une seule voix face à leurs créanciers communs : c'est l'un des défis auxquels font face les membres de l'Union africaine. Avec les autres pays du Sud, ils appellent depuis longtemps à une réforme du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, notamment pour les rendre plus représentatifs et pour avoir davantage leur mot à dire sur les critères imposés aux emprunteurs. La conférence de Lomé doit permettre d'avancer sur ce sujet.

Le moment est d'autant plus important que la crise de la dette s'aggrave ces dernières années. La dette extérieure des pays du continent a en effet été multipliée par cinq entre 2010 et 2020 et, d'après le FMI et la Banque mondiale, 25 États africains sont désormais en situation de détresse liée à leur dette ou sont à haut risque de surendettement. Ce chiffre a plus que doublé en l'espace d'une dizaine d'années, notamment à cause de la crise du Covid-19.

Obtenir des taux d'intérêts raisonnables, une gageure

Les États du continent peinent en outre toujours à obtenir des taux d'intérêts raisonnables. La majorité d'entre eux se retrouvent ainsi contraints de payer plus pour rembourser les intérêts de leur dette que pour assurer leurs services de santé.

Pour les dirigeants africains, trouver des moyens plus efficaces d'alléger cette dette est d'autant plus nécessaire qu'ils ont de plus en plus besoin d'investir face au changement climatique.