Congo-Kinshasa: Marketing sportif - Le gouvernement se lance dans un partenariat avec l'As Monaco

Sur les traces d'autres Etats africains qui s'attellent à renforcer leur visibilité internationale via des partenariats de sponsoring avec des clubs européens, la République démocratique du Congo (RDC) vient de leur emboîter le pas.

Le dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a acté le projet de partenariat entre le gouvernement congolais et l'As Monaco, un des clubs phares de la Ligue 1 française. Porté par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Bindimbu, ce projet qui s'étale sur une période de trois ans repose sur deux piliers majeurs : la visibilité internationale de la RDC et le développement de la formation sportive.

Concrètement, il s'agit pour la RDC de tirer profit de l'image de marque de l'As Monaco pour s'ouvrir au monde en améliorant sa perception internationale. Une opportunité qui lui attirerait des investisseurs, notamment dans les secteurs du sport, de l'économie et dans d'autres domaines. Ce partenariat se traduirait par des initiatives de campagne promotionnelle mettant en avant le tourisme et la culture de la RDC ainsi que la présence du pays sur les supports de communication du club. Des événements sportifs tant en RDC qu'à la principauté de Monaco seront organisés régulièrement dans le cadre dudit partenariat, renseigne-t-on.

En plus de l'aspect purement touristique, il est à noter que ce partenariat ouvrira des opportunités de formation pour des jeunes footballeurs congolais. Ce qui rejoint les deux objectifs majeurs du ministère des Sports dans le domaine du football, en l'occurrence la création d'une académie et la construction d'un Institut national des sports et de la performance.

Selon les termes provisoires, la RDC s'engage à verser 1,6 million d'euros par an, soit un total de 4,8 millions d'euros sur la période 2025-2028. À cette enveloppe s'ajouteraient deux cent mille euros destinés aux frais de déplacement du club dans le cadre du partenariat. Si les négociations actuellement en cours aboutissent comme prévu, le club de la principauté arborera dès juillet le slogan "Expérience RDC" sur ses maillots.