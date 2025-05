Congo-Kinshasa: Des véhicules et épaves stationnés sur la voie publique à la base des embouteillages à Matadi

Le stationnement anarchique de remorques, de poids lourds et l'abandon de véhicules, notamment des camions et des épaves, sur les principales artères de la ville de Matadi obstruent la chaussée, compliquent la circulation et génèrent d'importants embouteillages.

Dans cette ville portuaire, la circulation est devenue très difficile, aussi bien sur les axes principaux que secondaires. D'interminables files de véhicules sont régulièrement observées, ralentissant le trafic et contraignant les conducteurs à patienter de longues heures avant d'atteindre leur destination.

Le week-end dernier, les reporters de Radio Okapi ont parcouru la ville pour évaluer la situation. Sur l'axe Ango-Ango - hôpital provincial de Kinkanda, ils ont constaté la présence de six poids lourds appartenant à l'entreprise Zengwei, stationnés près du pont Caricom. Ces camions bloquent le passage, au grand désarroi des autres usagers. Sur ce même tronçon, d'autres véhicules de grande taille, appartenant aux sociétés Congo Dihao et Afritrans, sont également stationnés, aggravant la congestion.

Ce phénomène s'explique en partie par le manque de places dans les garages ou parcelles techniques des entreprises concernées, obligeant ces véhicules à occuper la voie publique pendant des heures, voire des jours, et transformant certains axes en véritables cauchemars pour les automobilistes.

Une situation similaire prévaut sur l'axe Pont Maréchal - rond-point RTNC, où un gros camion accidenté depuis 2024 demeure sur la chaussée, près du parking de Mayombe, à proximité du centre de santé La Colombe. Deux autres véhicules abandonnés vers l'église Chapelle des Vainqueurs, avant le lieu-dit Triangle, rétrécissent la route et provoquent parfois des accidents. La route Nkala-Nkala, déjà réputée pour ses embouteillages monstres, subit elle aussi le stationnement incontrôlé de véhicules de l'entreprise Énergie, décourageant même les taximen d'y circuler.

Des mesures peu appliquées

Face à cette situation, l'Association congolaise pour la promotion des droits humains rappelle que des mesures ont été prises depuis 2023, puis renforcées en 2024, pour interdire le stationnement anarchique sur les artères de la ville. Cependant, leur application reste limitée et les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous.

Récemment, les autorités urbaines ont lancé une campagne de sensibilisation à l'intention des transporteurs, des entreprises et des usagers, afin de les inciter à respecter les mesures en vigueur. Selon le maire de Matadi, cette initiative vise à faire respecter l'interdiction de stationner sur la voie publique et à organiser l'évacuation des véhicules et épaves abandonnés, dans le but de réduire les embouteillages et de fluidifier la circulation.