Congo-Kinshasa: Accalmie dans deux villages du Masisi, après de violents combats entre le M23 et des miliciens locaux

Une accalmie relative règne ce lundi 12 mai dans les villages de Remeka et Bukumbiriri, situés dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Selon des notables locaux, ce calme fait suite à de violents affrontements survenus dans la matinée du dimanche 11 mai entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux, notamment dans les groupements d'Ufamandu 1 et de Kibabi, tous deux relevant de la chefferie des Bahunde.

D'après ces sources, les rebelles du M23 ont attaqué, entre minuit et 8 heures du matin dimanche, les positions des groupes armés « Résistants patriotes congolais/Force de frappe » (PARECO/FF) et Kifuwa-fuwa, provoquant un déplacement massif de la population dans les deux villages. Des témoins sur place rapportent que des mouvements de retour progressif des habitants ont été observés dans la soirée de dimanche. Les villages de Remeka et Bukumbiriri restent, à ce stade, sous le contrôle des groupes Wazalendo, selon ces mêmes sources.