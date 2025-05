Ile Maurice: Des activités pour sensibiliser les piétons et cyclistes

Le ministère des Transports a préparé un calendrier d'activités pour la 8e semaine mondiale de la sécurité routière des Nations unies, du 12 au 16 mai 2025, sur le thème «Make Walking and Cycling Safe». Une marche pacifique et des sessions de sensibilisation destinée aux jeunes sont au programme.

La sécurité routière reste l'une des priorités du Premier ministre Navin Ramgoolam et du gouvernement. Les piétons et les cyclistes sont parmi les usagers les plus vulnérables de nos routes. Dans cette optique, en avril dernier, l'envoyé spécial des Nations unies pour la sécurité routière, Jean Todt, a visité Maurice.

Il avait rencontré le Premier ministre et formulé plusieurs propositions après avoir consulté plusieurs parties prenantes. Parmi les mesures qui sont à étude, la saisie des véhicules de ceux conduisant sous l'emprise de drogues et de l'alcool.

Une marche pacifique pour la sécurité routière, en collaboration avec le Rotary Club de Rose-Belle, est prévue à Rose-Belle. Parmi les activités organisées à l'école Seegoolam Torul, il y aura une démonstration de l'utilisation d'une aire de jeux mobile, avec un accent particulier sur la sécurité des piétons et des cyclistes, ainsi qu'un quiz sur la sécurité routière pour les écoliers.

Également programmé, une session de sensibilisation au Sookdeo Bissoondoyal SSS, sur le thème Youth Advocacy and Road Safety en vue de sensibiliser à l'adoption de comportements appropriés en tant qu'usagers de la route et aussi la diffusion du message du ministre des Transports Osman Mahomed à la télévision nationale sur le thème Make Walking and Cycling Safe.