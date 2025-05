Ile Maurice: Le «leve pile» et les paris en ligne une réalité cette saison ?

La Gambling Regulatory Authority (GRA) autorisera-t-elle le leve pile (multiple bets) et les paris en ligne pour la nouvelle saison hippique ? L'espoir est permis au vu des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion consultative entre l'instance régulatrice et les on-course bookmakers à cotes fixes sur les courses locales, qui s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel Voila Bagatelle.

Des représentants de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et de la Police des Jeux ont également participé à cette rencontre, qui s'inscrivait dans le cadre de la relance des activités hippiques et de la réorganisation du secteur des paris. La rencontre, présidée par la Chief Executive de la GRA, Chhayan Ringadoo, s'est déroulée dans une ambiance cordiale et les bookmakers (NdlR : ils étaient au moins une vingtaine) ont été invités à partager leurs doléances et leurs suggestions.

Plusieurs sujets ont été abordés tels que les frais de licence pour la saison 2025, la révision de la taxe sur les paris, l'intégration technologique des bookmakers au nouveau serveur de la MRA, l'online betting et l'éventualité que les bookmakers puissent offrir de nouveaux types de paris tels que les multiple bets, soit le leve pile, à l'avenir. Il est important de faire ressortir que le leve pile est très populaire dans le giron hippique et qu'à l'heure actuelle, seule la compagnie SMS Pariaz est autorisée à offrir ce type de paris à cotes fixes sur les courses locales.

À cet effet, selon les bookmakers présents, il semble que la GRA ne soit pas opposée à ce qu'ils proposent ce type de pari au Champ-de-Mars. C'est du moins le sentiment qu'ils ont eu au terme des échanges durant la réunion. Pour rappel, en 2017, le bookmaker Tse Pen Ki avait introduit le leve pile avant que la GRA ne lui ordonne de mettre fin à cette pratique après seulement... une journée d'opération !

Pour ce qui est de l'online betting, les opérateurs ont été informés que les techniciens du ministère de Finances travaillent actuellement pour établir le cadre légal nécessaire pour l'introduction de ce type de pari. Il est bon de savoir que l'article 91 de la Gambling Regulatory Authority Act 2007 fait provision pour les paris en ligne, mais il n'a jamais été promulgué, faute de réglementations appropriées. Est-ce qu'il le sera prochainement ? Affaire à suivre...

Par ailleurs, les bookmakers ont estimé avoir été lésés l'année dernière car ils avaient déboursé Rs 1 million pour opérer selon un calendrier hippique qui comprenait initialement 40 journées. Au final, la saison a été écourtée prématurément après la 24e journée. Cette situation n'a pas laissé insensible la GRA, qui a promis de trouver rapidement une solution. La somme qui leur est due pourrait être rééchelonnée à travers une facturation prorata de la redevance de la licence pour la nouvelle saison.

Dans le même contexte, vu que les on-course bookmakers payent une redevance de Rs 1 million pour une licence pour opérer pendant une année et que la saison hippique ne dure que quelques mois à peine, l'éventualité qu'ils soient autorisés à offrir de nouveaux types de paris - sur d'autres sports pour élargir leurs sources de revenus - leur a aussi été proposée. En guise de conclusion, une formation sur le Suspicious Transaction Reporting a été dispensée aux bookmakers.

Le but de cet exercice était de les sensibiliser à la lutte contre les pratiques illégales et aux tentatives de blanchiment d'argent. Ils ont été ainsi appelés à se montrer plus vigilants et à rapporter des transactions suspectes, voire des comportements inhabituels et douteux, de certains parieurs, à l'avenir.

Selon Chhayan Ringadoo, le régulateur devrait organiser des séances de travail régulières avec les différents acteurs de l'industrie afin de lui rendre ses lettres de noblesse. «Le but de cette réunion était avant tout d'engager une conversation constructive avec les bookmakers afin que la nouvelle saison hippique débute sans anicroches. Ces discussions pourraient éventuellement déboucher sur des amendements qui serviraient à améliorer et à faciliter le travail de tout un chacun, incluant celui des opérateurs et du régulateur.»