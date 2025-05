Congo-Brazzaville: Programme Figa-diaspora - Une nouvelle initiative pour dynamiser l'entrepreneuriat congolais

Afin d'être au plus près des Congolais de l'étranger dans ses missions d'accompagnement des initiatives de ceux-ci, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (FIga) a organisé une première série de rencontres à Paris, en présence de la conseillère en charge de la diaspora de l'ambassade de la République du Congo en France, Larissa Ondzie Ongoni.

Dans la salle verte de l'ambassade du Congo en France, le Figa a lancé, le 10 mai, son programme Figa-diaspora, une initiative novatrice selon les concepteurs, visant à encourager l'investissement et l'entrepreneuriat au sein de la diaspora congolaise.

À en croire les représentants de la délégation conduite par Brice Makaya Kokolo, directeur général adjoint du Figa, ce programme cherche à exploiter le potentiel considérable des Congolais expatriés pour contribuer à la diversification et à la croissance économiques de la République du Congo.

Il reconnaît le rôle essentiel que jouent les diasporas dans le développement de leur pays d'origine. En son sein, celle-ci détient des compétences, cumule des expériences et des ressources financières diverses, représente un puissant moteur de développement économique.

De ce fait, ce programme est conçu pour combler le fossé entre ce potentiel et les opportunités disponibles au Congo, peut-on retenir de l'exposé effectué aux participants venus en nombre.

Il s'articule autour de plusieurs objectifs fondamentaux : promouvoir les opportunités entrepreneuriales en mettant en lumière celles d'investissement dans les secteurs clés de l'économie congolaise, notamment l'agriculture, l'industrie, les infrastructures et les services ; mobiliser l'investissement de la diaspora en visant à faciliter et à soutenir ses membres dans la création et le développement d'entreprises au Congo; créer un écosystème de soutien en établissant un environnement favorable à l'entrepreneuriat, en simplifiant les procédures administratives, en assurant la sécurité juridique et financière et en facilitant l'accès au financement ; faciliter le transfert de connaissances et de compétences en encourageant l'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre la diaspora et les entrepreneurs locaux.

Le programme Figa-diaspora est ouvert à tous les citoyens congolais vivant à l'étranger qui souhaitent investir et créer des entreprises dans les secteurs stratégiques alignés sur le Plan national de développement. Une attention particulière sera accordée au secteur immobilier grâce à des partenariats établis avec des institutions clés.

Pour être éligibles, les candidats doivent : être de nationalité congolaise ; s'établir légalement dans leur pays de résidence ; être âgé d'au moins 18 ans ; s'engager à bénéficier d'un accompagnement professionnel en gestion d'entreprise ; s'engager à formaliser leur entreprise au Congo.

Ce programme offrira une gamme complète de services de soutien, comprenant un guichet unique afin de simplifier les démarches administratives, l'accès au financement, en facilitant l'obtention de prêts et les mécanismes financiers ; l'information et le réseautage par des campagnes de communication ciblées, des forums économiques et des événements d'affaires ; l'accompagnement immobilier par le biais des partenariats pour faciliter l'acquisition de biens immobiliers. L'engagement communautaire appelle à la mobilisation des associations de la diaspora et la promotion du transfert de compétences.

La première série de ces rencontres constitue un appel à l'action. Le Figa invite tous les membres de la diaspora congolaise intéressés à participer à ce programme transformateur. En investissant leurs talents et leurs ressources, ils peuvent jouer un rôle central dans la construction de l'avenir du Congo.