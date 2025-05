Congo-Kinshasa: Semaine africaine de vaccination - Le PEV renforce le plaidoyer en faveur de la vaccination

Dans le cadre de la Semaine africaine de vaccination (SAV) qui s'étend sur tout le mois de mai, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers son Programme élargi de vaccination (PEV) avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et de l'organisation internationale Path, s'est engagé à mobiliser plus de partenaires pour soutenir les activités de vaccination en vue de réduire le fossé du nombre d'enfants insuffisamment vaccinés et enfants dits zéro dose, c'est-à-dire ceux qui n'ont reçu aucun vaccin.

Pour gagner le pari, le PEV entend travailler dans une étroite collaboration avec le Réseau des parlementaires congolais amis de la vaccination (Repacav). "Pour cette activité de plaidoyer, nous avons le Repacav qui va devoir nous accompagner pour que nous puissions mobiliser suffisamment des fonds pour un financement durable du service de la vaccination", a déclaré le chargé de la section suivi et évaluation au sein du département Communication au PEV, Akarasis Maksas. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée au Réseau des journalistes amis de l'enfant à l'issue du briefing organisé récemment au siège du PEV, à Kinshasa, dans le cadre de la SAV.

À côté du plaidoyer, a-t-il ajouté, il y a l'engagement des communautés. Les réseaux des journalistes doivent aussi s'engager pour réduire le plus possible le nombre d'enfants zéro dose et insuffisamment vaccinés. "C'est cette masse d'enfants qui fait que nous ne puissions pas avoir des performances inouïes", a souligné Akarasis Maksas. Outre le niveau central, le plaidoyer doit aussi être renforcé au niveau provincial. Toutes les vingt-six provinces sont concernées.

Dans les efforts visant à soutenir la vaccination, Akarasis a fait savoir que chaque province a au moins une feuille de route sur la déclaration de Kinshasa où il y a l'engagement à soutenir la vaccination. Il va sans dire que la RDC a déployé moult efforts pour éradiquer toutes les maladies évitables par la vaccination. Des résultats satisfaisants ont été atteints dans le cadre de la couverture vaccinale.

Selon Akarasis, en 2024, 28 479 426 enfants de 0 à 59 mois ont été vaccinés contre la polio ; 3 171 038 enfants de 6 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole ; 12 438 055 personnes de 9 mois à 60 ans ont été vaccinées contre la fièvre jaune. D'autres vaccins ont été aussi introduits dans le calendrier vaccinal, à savoir la Rougeole-Rubéole; le Papillomavirus humain; la typhoïde; l'hépatite B à la naissance; la méningite; la tuberculose et l'hexavalent. Malheureusement, à côté de ces performances, il y a un fossé qui se creuse en terme d'enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés.

À croire les explications de Nadine Kaswa, l'une des experts au sein du PEV, en 2024, 193 054 enfants de moins d'une année n'avaient reçu aucun vaccin. Les provinces du Nord-Kivu et Kinshasa sont en tête de liste. Pour elle, la RDC figure parmi les cinq pays à l'échelle mondiale qui comptent à eux seuls les deux tiers des enfants zéro dose. Se fiant aux données de 2019-2021, l'experte du PEV a laissé entendre que 67 millions d'enfants sont sous vaccinés à travers le monde dont 48 millions sont des enfants zéro dose.

Selon l'Unicef, 800 000 enfants de moins de 5 ans vivant en RDC sont toujours privés d'un ou de plusieurs vaccins, nonobstant des dizaines d'années de progrès dans l'amélioration de l'accès à la vaccination. Pour réduire ce gap, Akarasis a plaidé pour le renforcement du plaidoyer auprès de différents partenaires.

Et la SAV offre cette occasion pour approcher tous les acteurs pour qu'ils s'inscrivent dans la logique du PEV en soutenant toutes les activités de vaccination pour contribuer à éradiquer non seulement la polio mais aussi toutes les maladies évitables par elle.