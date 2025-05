Tunisie: Vers l'inscription du parc géologique de Dhaher au Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a présidé ce lundi au siège du ministère une réunion de suivi consacrée à l'avancement du dossier de candidature du parc géologique de Dhaher pour son inscription au Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO.

Cette rencontre s'est tenue en présence de la cheffe de cabinet Afef Chachi Tayari, du directeur général de l'Office national des mines Mohamed Ben Salem, de la directrice générale des Mines Nejah Chérif, ainsi que de la directrice générale de la Gouvernance, Faïza Djebloun.

Un exposé technique a été présenté lors de la réunion, mettant en lumière l'état d'avancement du dossier ainsi que les prochaines étapes nécessaires pour satisfaire les critères de l'UNESCO. L'objectif est de faire reconnaître le parc comme un patrimoine géologique unique, porteur de l'identité tunisienne et vecteur de rayonnement international.

Fatma Thabet Chiboub a insisté sur l'importance stratégique de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de préservation et de valorisation du patrimoine géologique et culturel, matériel et immatériel. Elle a souligné que l'inscription au réseau mondial constituerait une reconnaissance internationale du rôle des géoparcs dans le développement durable, notamment en matière de tourisme alternatif et d'inclusion sociale.

La ministre a salué les efforts déployés par les autorités régionales et locales, appelant à renforcer la coordination entre les structures concernées pour assurer la finalisation du dossier dans les délais requis.

Lancé en 2016 par l'Office national des mines, le projet du parc géologique de Dhaher couvre une superficie de 6 000 km², englobant une grande partie de la chaîne montagneuse du Dhaher, répartie sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès. Le dossier de candidature a été officiellement transmis à l'UNESCO le 28 novembre 2024, après l'accomplissement de toutes les étapes préparatoires.

Dans le cadre du processus d'évaluation, deux experts mandatés par l'UNESCO effectueront une visite de terrain dans la région entre le 20 et le 25 mai en cours. Le parc de Dhaher représente le premier projet pilote de géoparc en Tunisie et le troisième à l'échelle du continent africain, après ceux du Maroc et de la Tanzanie.