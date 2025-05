Tunisie: La ville de Bizerte fête la 2e édition du « retour des Phéniciens »

Le vieux port de la ville de Bizerte a abrité, dimanche, la deuxième édition de la manifestation culturelle « Le retour des Phéniciens ».

S'inscrivant dans le cadre des festivités marquant la célébration du mois du Patrimoine, cette manifestation est une Initiative propulsée par le commissariat régional de la Culture à Bizerte avec concours du Ministère des Affaires Culturelles.

Présidée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yakoub, la manifestation a été ponctué d'un projet scientifique et artistique qui fait office d'une belle et éblouissante révélation pour un public fidèle à la tradition ancestrale, venu en grand nombre, de toutes les chapelles, rendre aux aïeuls, les Phéniciens, l'écrin qui leur revient, leurs lettres de noblesse.

Pure produit d'un effort collectif orchestré par une pléiade d'experts en histoire ancienne, religion et patrimoine, dont notamment les chercheuses Khaoula Bennour, Chadia Troudi et le doctorant en histoire et en archéologie ancienne Fathi Dridi, le projet, fruit d'un travail fouillé dans les méandres de l'Histoire, se veut une sérieuse tentative visant à appréhender la vie quotidienne des Phéniciens installés dans l'ancienne région de Bizerte, dans ses détails les plus infimes.

C'est aussi une projection vers le passé lointain et ancestral et une oeuvre intellectuelle et artistique qui s'efforce de faire remonter le temps afin de ressusciter le legs des phéniciens dans les temps modernes.

A travers ce projet si ambitieux, les habitants de Bizerte ont eu l'occasion précieuse de percer les mystères de la vie quotidienne, économique et de décrypter la symbolique religieuse des Phéniciens.

Bien plus est, il leur a été permis de déguster les saveurs de la tradition populaire culinaire punique et même de s'initier au registre lexical de la langue phénicienne et du dialecte punique de l'époque.

Un récit d'histoire argumenté et solidement appuyé par des ressources scientifiques et un florilège de découvertes archéologiques, dont notamment, des statues en argile, en pierre et en marbre, des poteries, des peintures en mosaïque et des sculptures en pierre, présentées sous la forme de modèles vivants.

Le public a assisté à des représentations où l'on retrouve une illustration pittoresque du « chasseur Baal Hammoun » , une des divinités phéniciennes ponctuée d'une présentation figurée assortie d'un d'un texte historique trempé dans une plume plutôt soucieuse de faire transmettre au large public de la région, en un langage simple, compréhensible et fluide, l'héritage des phéniciens.

La 2e édition du « Retour des Phéniciens » est bien plus qu'une simple manifestation festive. C'est aussi et surtout un appel incessant à se réconcilier avec l'histoire, à faire preuve de curiosité insatiable et à immortaliser tout un legs ancestral qui date depuis la nuit des temps.