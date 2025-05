Tunisie: Ligue 1 - 29e journee - L'EST puissance 34

Pas de finale du championnat entre l'EST et l'USM dans l'optique de la dernière journée. Les Bleus ont calé dans leur fief face à une coriace équipe de l'ESM, alors que l'Espérance a déroulé au Kef face à l'OB, scellant ainsi le sort du titre de champion qui lui revient à une ronde de la fin. 34e titre de champion de Tunisie pour le doyen des clubs tunisiens. Enfin, l'Etoile, à son tour, a validé à Radès face à un CA qui reste à quai.

Suite et fin hier des matchs comptants pour l'avant-dernière ronde de L1 avec trois rencontres-couperet ou plutôt décisives pour la quête du titre et les places d'accessit, alors que la quatrième explication entre le CSS et le CAB ne valait que par la capacité des Cabistes à revenir dans le rétroviseur des Sfaxiens, et au Club Sportif Sfaxien de talonner, voire déloger l'ESM de la 7e place du classement. Hier donc, l'attention des puristes était focalisée sur le stade du Kef, le complexe Mustapha-Ben Jannet et celui de Radès où l'enjeu était tel pour les prétendants qu'il fallait forcément y aller franco.

Premier de cordée mais talonnée par l'USM avant le début des hostilités d'hier, l'EST se déplaçait au Kef pour y croiser des Béjaois qui comptaient sur la venue du tenant pour se refaire une santé, même s'ils ont évolué sans pression aucune. Sept minutes de jeu, le temps qu'il a fallu au tenant pour mener par l'incontournable Yann Sass. L'Espérance semble en roue libre, et juste avant la mi-temps, Yann Sass se fend d'un doublé. De retour des vestiaires, le club de Bab Souika déroule et triple la mise par Youssef Blaili vers l'heure de jeu, avant que Tka et Mokwana ne mettent fin au supplice de l'OB. L'Espérance Sportive de Tunis s'assure par là même son 34e titre de champion de Tunisie, son 8e depuis 2017 et son second d'affilée. Chapeau bas au champion profitant du résultat nul de l'USM.

L'USM chute

Au Ribat, c'est une USM décidée à rester en course qui a reçu hier l'ES Métlaoui. Devancés par le doyen des clubs tunisiens, à quelques jours de leur empoignade de Radès, les Bleus devaient valider pour se projeter davantage. Quant à l'ESM, il s'agissait juste pour les Miniers de bien figurer face aux Usémistes. Tout comme le leader, le dauphin usémiste a débloqué le score à l'entame du premier quart d'heure par Hazem Mastouri sur penalty. De prime abord, disons que les Bleus ont cru trop tôt à la victoire puisque l'ESM va revenir au score par Ahmed Bouassida à 25 minutes du terme. C'est désormais acté, l'USM est le Poulidor de la L1, toujours considéré, jamais sacré !

Au stade Hamadi-Agrebi, le classico entre le CA et l'ESS était forcément attendu entre un CA qui cherche à recoller aux basques de son adversaire du jour et une Etoile qui joue le titre. Dès le début, le CA a opté pour l'attaque à outrance via des projections rapides, alors que l'Etoile a temporisé et penché vers les attaques placées. Lors du premier half, le CA a raté un nombre incalculable d'occasions de scorer, par Ait Malek en particulier. Et alors que le CA a touché du bois sur un contre éclair. Dès la reprise, l'axial guinéen Cherif Camara surgit et permet aux Etoilés de prendre l'avantage (47'). De retour de pause, le CA se rue mais l'Etoile résiste et se montre menaçante sur contre. Vers l'heure de jeu, le buteur Firas Chawat ne laisse pas échapper l'occasion, et double la mise pour l'Etoile. Le CA est K.O, l'ESS l'emporte avec mérite et attend la dernière journée pour espérer gagner une place en Ligue des champions.

Enfin, au stade Taïeb-Mhiri, à la réception du CAB, dans une rencontre sans enjeu, Clubistes sfaxiens et Cabistes qui devaient, en l'absence de challenge, nous proposer un football de qualité, ont plutôt sorti un jeu débridé. Ce faisant, prenant les devants, les Sfaxiens vont mener vers la demi heure de jeu par Hazem Haj Hassan, alors qu'auparavant, à l'entame du quart d'heure du match, Firas Sakouhi a manqué un penalty. En fin de compte, le CSS va s'imposer et gardera donc le CAB à bonne distance.