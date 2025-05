Tunisie: Le Salon des Patients s'installe les 16-17 mai à Tunis

Le premier Salon des Patients s'installe à Tunis les 16 et 17 mai prochains au Palais des Congrès de Tunis dans une dynamique d'échange, de prévention et d'innovation.

Positionné comme un lieu de convergence entre prévention, accompagnement, innovation et bien-être, le Salon des Patients encourage chaque individu à devenir acteur de sa propre santé tout en contribuant à l'élaboration d'un système de soins plus humain, inclusif et adapté aux besoins quotidiens.

Selon le site web dédié à cet événement, le Salon des Patients propose une programmation dense et diversifiée articulée autour de conférences plénières et d'ateliers interactifs accessibles à tous. Les conférences aborderont des thèmes cruciaux liés aux maladies chroniques et lourdes telles que l'hypertension artérielle, le diabète avec un focus particulier sur la prévention du pied diabétique, l'asthme, la gestion des complications des pathologies chroniques, la douleur chronique, la sclérose en plaques ainsi que les troubles de la santé mentale. Ces sessions offriront aux participants des informations médicales claires, des conseils pratiques et des pistes concrètes pour améliorer leur qualité de vie ou celle de leurs proches.

En parallèle, des ateliers interactifs seront organisés pour différents publics : femmes (y compris mamans et futures mamans), seniors, enfants, adolescents et parents. Des sessions spécifiques seront également proposées aux professionnels de santé. Ces espaces pédagogiques permettront des échanges directs avec des experts, des démonstrations pratiques et des réponses adaptées aux préoccupations du quotidien.

À la croisée des univers médico-sociaux, associatifs et technologiques, le Salon des Patients rassemblera un large panel d'acteurs du secteur de la santé : hôpitaux, cliniques, laboratoires, associations de patients, mutuelles, assureurs, startups spécialisées en santé numérique et laboratoires pharmaceutiques. Cette synergie entre citoyens, professionnels de santé et innovateurs constitue un terreau fertile pour le développement de nouvelles collaborations, l'émergence d'idées novatrices et la présentation de solutions concrètes pour une santé plus accessible.